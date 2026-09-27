Nicaragua visita a Curazao por la Concacaf Nations League 2026 este domingo 27 de septiembre a partir de las 6:00 p.m. Tiempo del Centro de México y hora de Managua / 8:00 p.m. ET y hora de Willemstad / 5:00 p.m. PT en el Stadion Ergilio Hato de la capital curazaleña, como parte de la Jornada 2 del Grupo B de la Liga A, y representa un paso importante en la pelea por avanzar dentro del torneo regional rumbo a la Copa Oro 2027. El Azul y Blanco y The Blue Wave comparten sector junto con Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, y República Dominicana, dentro de una Liga A que reúne a 16 selecciones y se disputa entre septiembre y octubre. A continuación, te detallamos cómo ver el partido Nicaragua vs. Curazao por FOX Deportes por televisión y las alternativas legales en streaming.
Dónde ver FOX Deportes EN VIVO, partido Nicaragua vs. Curazao por TV e Internet
Para ver el partido Nicaragua vs. Curazao por la Fecha 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 por FOX Deportes en vivo, tienes diferentes alternativas oficiales y plataformas de streaming. Debido a que FOX Deportes es un canal enfocado en el mercado hispano de Estados Unidos, las opciones principales varían según tu ubicación geográfica:
Plataformas de streaming sin cable (EE. UU.)
Si no tienes servicio de televisión por cable contratado en los Estados Unidos, puedes sintonizar el canal a través de servicios de transmisión en directo que lo incluyen en sus paquetes (algunos con periodos de prueba gratuitos):
- Fubo: Incluye el canal en sus planes enfocados en deportes y contenido latino. Puedes acceder desde la web de Fubo TV.
- DirecTV Stream: Cuenta con el canal en sus paquetes que cubren deportes en español y canales locales.
- Hulu + Live TV / YouTube TV: Ofrecen la señal en vivo agregando los paquetes correspondientes de televisión en directo o deportes.
Aplicaciones y Sitios Oficiales de FOX
Si ya pagas un servicio de televisión (proveedor de cable, satélite o streaming compatible), puedes usar tus credenciales de inicio de sesión para desbloquear la señal en vivo sin costo adicional:
- Sitio Web: Inicia sesión directamente en la sección en directo de FOX Sports Live.
- Aplicación FOX Sports: Descarga la app móvil para ver partidos y eventos en directo desde dispositivos Android o iOS.
- Aplicación FOX One: La plataforma FOX One también unifica las transmisiones en vivo de los canales de la cadena.
Alternativas en Latinoamérica (México y Centro/Sudamérica)
La marca FOX Deportes opera de forma independiente en los Estados Unidos. Si te encuentras en México o en el resto de América Latina, los eventos deportivos de esta cadena se transmiten principalmente a través de las señales locales de FOX Sports (Canales 1, 2, 3 y FOX Sports Premium):
- Streaming en Latam: Puedes contratar la señal por medio de plataformas como Prime Video (añadiendo el canal complementario) o a través de proveedores de cable locales.
Nicaragua vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026: Lo que debes saber del partido
|Dato
|Nicaragua vs. Curazao
|Torneo
|Jornada 2 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27
|Fecha
|Domingo, 27 de septiembre de 2026
|Sede
|Stadion Ergilio Hato en Willemstad, Curazao
|Hora en Nicaragua
|6:00 p. m.
|Hora en Curazao y EE. UU. (ET)
|8:00 p. m.
|Hora UTC
|12:00 a. m. del lunes 28 de septiembre
|Hora en Perú
|7:00 p. m.