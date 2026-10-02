Choque de pronóstico reservado en la Jornada 3 de la Concacaf Nations League 2026-27. Este viernes 2 de octubre, desde el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, no te pierdas el partido de Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de FOX Deportes en Centroamérica y Fox Soccer Plus en Estados Unidos . La selección de Guatemala viene de golear 6-0 a El Salvador, mientras que Surinam es líder del Grupo A con puntaje perfecto en las dos primeras fechas.

Señal de FOX Deportes EN VIVO para ver la transmisión de Guatemala vs. Surinam EN DIRECTO, este viernes 2 de octubre, por la Jornada 3 de la Concacaf Nations League. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver FOX Deportes, Guatemala vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Guatemala vs. Surinam, correspondiente a la Concacaf Nations League 2026/27, se jugará el viernes 2 de octubre de 2026 en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion ubicado en Paramaribo, Surinam. El encuentro está programado para las 6:00 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Soccer Plus, una señal premium de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante Fubo, mientras que YouTube TV ofrece FOX Soccer Plus dentro de su paquete Sports Plus.

Cabe precisar que, para este encuentro específico, la señal anunciada es FOX Soccer Plus y no FOX Deportes. Fubo identifica expresamente el partido Guatemala vs. Surinam como una transmisión de FOX Soccer Plus. En DishLATINO, FOX Soccer Plus aparece en el canal 391, mientras que DIRECTV lo ubica en el 621 HD. La disponibilidad puede depender del paquete contratado y del tipo de servicio.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Nicaragua vs. Curazao, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Guatemala vs. Surinam por Concacaf Nations League

Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026

Viernes 2 de octubre de 2026 Lugar: Dr. Ir. Franklin Essed Stadion ubicado en Paramaribo, Surinam

Dr. Ir. Franklin Essed Stadion ubicado en Paramaribo, Surinam Horarios: 6:00 p.m. ET / 4:00 p.m. Guatemala

6:00 p.m. ET / 4:00 p.m. Guatemala Canal TV: FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.)

FOX Deportes / Fox Soccer Plus (EE.UU.) Streaming: FOX One