El Clásico Nacional de Guatemala vuelve a reunir a dos de los clubes más seguidos por la afición chapina. Comunicaciones FC recibe a CSD Municipal este sábado 29 de agosto en el Estadio Cementos Progreso por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026, en un partido que podrá verse a lo largo y ancho del territorio guatemalteco por FOX. A continuación, te detallamos cómo ver el partido Municipal vs. Comunicaciones en vivo tanto por televisión como Internet.

Municipal y Comunicaciones se enfrentan en el Clásico Nacional de Guatemala 2026, disponible en vivo por televisión y streaming para la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala / Facebook / Composición Mag

¿Dónde ver FOX EN VIVO por Internet, partido Municipal vs. Comunicaciones en TV y Online?

Para ver el partido Municipal vs. Comunicaciones por la señal de FOX Guatemala EN VIVO por Internet, debes utilizar las plataformas digitales oficiales de los operadores de televisión que cuentan con los derechos oficiales de distribución en el país. Al haber regresado la marca recientemente a Centroamérica, el canal se transmite integrado en las parrillas locales. A continuación, se detallan las opciones legales disponibles:

Aplicaciones y plataformas por operador

Tigo One TV App (Tigo) Claro tv+ (Claro) FOX Sports App Si tienes contratado un plan residencial o móvil elegible con Tigo, puedes sintonizar la señal de FOX sin costo adicional ingresando con tus credenciales a la aplicación. El canal está integrado en la parrilla digital y transmite partidos de la Liga Nacional de Guatemala (como los juegos de CSD Municipal) y torneos internacionales. Los suscriptores de los paquetes de Claro TV+ pueden acceder a la señal en vivo de FOX a través de la aplicación de Claro para dispositivos móviles o televisores inteligentes. Puedes descargar la aplicación e iniciar sesión vinculando la cuenta de tu proveedor de cable local (Claro o Tigo) para liberar la transmisión continua en vivo.

Alternativas de streaming gratuitas

FOX on Tubi Como parte del lanzamiento regional, los usuarios en Guatemala pueden sintonizar el canal digital gratuito “FOX on Tubi” ingresando a la plataforma de streaming Tubi. Esta opción no requiere suscripción mensual, aunque la disponibilidad de ciertos eventos en vivo de alto perfil (como partidos exclusivos) puede variar según los derechos de transmisión para la región

¿Qué pasará con TiGo Sports tras ser adquirido por FOX?

FOX anunció en abril de 2026 la adquisición de las operaciones y producción local de TiGo Sports en Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y, a partir de mayo, puso a disposición del público cuatro señales para sus suscriptores en estos países, combinando eventos regionales con derechos internacionales incluidos en su portafolio. El canal FOX estará disponible en televisión de paga, en la plataforma gratuita Tubi y posteriormente en FOX+ y el servicio de streaming FOX One.

El portafolio regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol completa, además de equipos en exclusiva de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, además de otros derechos locales y programas originales con talento local.

En el plano internacional, la oferta sumará torneos como la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga a partir de la temporada 2026-2027, la Saudi Pro League y la Liga MX, además de derechos de fútbol femenino en México y Europa.

Asimismo, la programación incluirá más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como béisbol de las Grandes Ligas (MLB), NASCAR, artes marciales mixtas, lucha libre AAA, Fórmula E, WRC, WEC y deportes universitarios de la Big Ten Conference.

FOX confirmó que mantendrá al talento local de Tigo Sports, con el objetivo de garantizar continuidad en las transmisiones y preservar el enfoque regional en la cobertura. Asimismo, si bien en países como Costa Rica los canales TiGo Sports y TiGo Sports 2 ya pasaron a llamarse FOX y FOX+, en el resto de los países centroamericanos mencionados la transición se concretó una vez finalizada la edición 2026 de la Copa del Mundo.

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, (29-08-2026).- Revisa los horarios y canales de TV para ver EN VIVO el clásico entre Comunicaciones vs. Municipal que se realizará este sábado 29 de agosto por la sexta fecha del Apertura en el Estadio Cementos Progreso. FOTO: Imagen creada por la IA de Copilot.

Horario del partido Comunicaciones vs. Municipal por el Clásico de Guatemala 2026 en Estados Unidos

Comunicaciones vs. Municipal se jugará el sábado 29 de agosto de 2026 en el estadio Cementos Progreso, por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido está programado para las 7:00 p. m. de Guatemala. Para la comunidad guatemalteca y centroamericana en Estados Unidos, el horario equivale a:

Zona horaria en EE. UU. Hora del partido Este (Nueva York, Miami, Washington D. C.) 9:00 p. m. ET Central (Chicago, Houston, Dallas) 8:00 p. m. CT Montaña (Denver, Phoenix) 7:00 p. m. MT Pacífico (Los Ángeles, Las Vegas, Seattle) 6:00 p. m. PT

Guatemala opera en UTC−6 durante todo el año y no aplica horario de verano; por eso, en agosto el encuentro inicia dos horas después en la Costa Este de Estados Unidos, una hora después en la zona Central y una hora antes en la Costa Oeste. La diferencia para la zona de Montaña puede variar según la ciudad y la aplicación local del horario de verano.

Fecha y hora del partido Comunicaciones vs Municipal por el Clásico de Guatemala 2026

Dato Comunicaciones vs. Municipales Partido Comunicaciones vs. Municipal Competición Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala; sexta fecha Fecha Sábado 29 de agosto de 2026 Hora 6:00 p. m. PT / 7:00 p. m. hora de Ciudad de Guatemala y Tiempo del Centro de México / 9:00 p. m. ET Lugar Estadio Cementos Progreso TV / Streaming FOX Guatemala