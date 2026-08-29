Comunicaciones FC y CSD Municipal protagonizan este sábado 29 de agosto el Clásico 338 del fútbol de Guatemala, un partido que reúne a los dos clubes más ganadores del país y que podrá seguirse por televisión abierta. El encuentro se disputará en el Estadio Cementos Progreso y corresponde a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026.

Los Cremas, dirigidos por Marco Antonio «el Fantasma» Figueroa, llegan al compromiso en el sexto puesto de la clasificación con 7 puntos. Municipal, vigente campeón de la Liga Nacional, marcha segundo con 12 unidades, únicamente por detrás de Antigua GFC. La tabla previa a la jornada confirma esas posiciones después de las primeras cinco fechas del campeonato.

El último antecedente también favorece a los Rojos, que vencieron por la mínima a Comunicaciones el pasado 14 de abril en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

¿Dónde ver TeleOnce (Canal 11) EN VIVO, Comunicaciones vs. Municipal por el Clásico de Guatemala 2026?

El Clásico 338 podrá verse por TeleOnce, también identificado como Canal 11 de Guatemala, mediante su señal de televisión abierta. La transmisión del partido forma parte de la cobertura anunciada para el duelo entre Comunicaciones y Municipal.

Además de la señal abierta, Canal 11 está disponible en distintos operadores de televisión de pago en Guatemala:

Servicio Canal Claro TV Satelital 99 Sky 177 Cable DX 6 Claro Guatemala 99 Claro Guatemala (Cable HFC) 11 Claro Guatemala (IPTV) 11 Claro TV Satelital Guatemala 99 Tigo Star Guatemala 11

La publicación promocional de TeleOnce anuncia su cobertura desde las 18:45 horas, mientras que el inicio oficial del encuentro está fijado para las 19:00 horas. La programación del partido también coincide con la información publicada este sábado sobre el Clásico 338.

¿Cómo ver Chapín TV online por Internet?

Los aficionados que prefieran seguir el partido por Internet tendrán como alternativa la señal online de Chapín TV. La plataforma oficial cuenta con una sección de señal en vivo desde la que los usuarios pueden acceder a las transmisiones disponibles.

Para ver el clásico por Internet, la opción es ingresar al sitio oficial de Chapín TV y buscar el apartado «Señal En Vivo». La propia plataforma identifica sus emisiones en directo como una de las vías de acceso a sus contenidos y canales.

La transmisión online se suma así a las opciones de televisión abierta y de cable para seguir el duelo entre Cremas y Rojos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el clásico Comunicaciones FC vs. CSD Municipal

El Clásico 338 se jugará este sábado 29 de agosto en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de Ciudad de Guatemala.

Partido Comunicaciones FC vs. CSD Municipal Competencia Torneo Apertura 2026 Jornada 6 Fecha Sábado 29 de agosto de 2026 Hora del partido 19:00 horas Cobertura de TeleOnce Desde las 18:45 horas Estadio Cementos Progreso TV abierta Canal 11 TV deportiva FOX Online Chapín TV

La señal de Canal 11 y FOX fue anunciada por Comunicaciones FC para el partido, mientras que TeleOnce confirmó la emisión por su canal y una alternativa online mediante Chapín TV. La hora de inicio del encuentro es a las 19:00, después de la cobertura previa anunciada desde las 18:45.

Análisis de Noé Yactayo: un Clásico 338 que llega con realidades distintas

“El Clásico 338 enfrenta a dos equipos que, más allá de su histórica rivalidad, llegan al Estadio Cementos Progreso desde situaciones diferentes en el Torneo Apertura 2026. Municipal aparece en la parte alta de la clasificación y con una campaña que lo mantiene como uno de los principales perseguidores de Antigua GFC, mientras Comunicaciones necesita transformar la fuerza de jugar en casa en una victoria que le permita recuperar terreno.

La presión, en ese sentido, parece mayor para los Cremas. Comunicaciones suma 7 puntos y ocupa el sexto lugar, una posición que no corresponde con las exigencias históricas de un club acostumbrado a competir por el liderato. Marco Antonio «el Fantasma» Figueroa tiene ante sí un partido que puede cambiar rápidamente el ánimo de su equipo: ganar un clásico no solo significa sumar tres puntos, sino también enviar un mensaje al resto del campeonato.

Municipal llega con una mayor estabilidad en los resultados y con el impulso de ser el vigente campeón de la Liga Nacional. Los Rojos saben, además, que una victoria en el Estadio Cementos Progreso tendría un valor especial por el contexto del torneo y por la posibilidad de golpear directamente a su máximo rival.

Pero los clásicos suelen escapar de la lógica de la tabla. La diferencia de cinco puntos entre ambos no garantiza nada cuando Comunicaciones y Municipal se encuentran. La tensión, el peso de la camiseta y la necesidad de imponerse en el partido más importante del fútbol guatemalteco pueden modificar cualquier pronóstico.

El Clásico 338, por eso, se presenta como algo más que un partido de la jornada 6. Para Municipal es una oportunidad de confirmar que su buen momento tiene peso incluso en los escenarios de máxima presión. Para Comunicaciones puede ser el punto de inflexión que necesita para cambiar el rumbo de su Apertura. Esa diferencia de necesidades es, precisamente, lo que convierte este duelo en uno de los partidos más atractivos del torneo".

Comunicaciones FC y CSD Municipal se enfrentan EN VIVO ONLINE GRATIS este sábado 29 de agosto por el Clásico 338 del fútbol de Guatemala, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026. El partido se jugará desde las 19:00 horas en el Estadio Cementos Progreso, con cobertura previa de TeleOnce (Canal 11) desde las 18:45. (VIDEO DE X DE @CREMASOFICIAL)