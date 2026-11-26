El Estadio Hidalgo será el escenario del juego de ida entre los Tuzos y el Rebaño, por los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. Este jueves 26 de noviembre, no te pierdas la transmisión de FOX ONE para ver Pachuca vs. Chivas EN VIVO y EN DIRECTO, encuentro de pronóstico reservado en donde los locales buscarán sacar una ventaja importante para el juego de vuelta del próximo domingo.

¿Dónde ver Canal FOX One EN VIVO, Pachuca vs. Chivas de Guadalajara ida por cuartos de final del Apertura 2026?

El partido entre Pachuca vs. Chivas de Guadalajara podrá seguirse EN VIVO por el Canal FOX One, una de las opciones disponibles para disfrutar la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX por televisión y online.

FOX One ofrece acceso a su programación a través de diferentes plataformas y dispositivos compatibles, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro desde teléfonos celulares, computadoras, tablets y televisores conectados, según el servicio contratado.

¿Cómo ver Pachuca vs. Chivas de Guadalajara ONLINE y EN VIVO por FOX One?

Para ver Pachuca vs. Chivas de Guadalajara online, los usuarios deberán contar con acceso al servicio de FOX One mediante alguna de las plataformas o paquetes disponibles en México. Una vez activada la suscripción correspondiente, será posible ingresar desde la aplicación o el sitio web compatible para seguir el partido EN VIVO.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes no puedan ver el encuentro por televisión tradicional, ya que permite acceder a la transmisión desde distintos dispositivos con conexión a internet.

¿Cuánto cuesta FOX One para ver EN VIVO el partido Pachuca vs. Chivas de Guadalajara?

El precio para acceder a FOX One puede variar según la plataforma, el paquete o la modalidad de suscripción disponible al momento de contratar el servicio.

Antes de realizar cualquier pago, se recomienda revisar directamente las condiciones, precios y dispositivos compatibles de la plataforma elegida, ya que estos detalles pueden cambiar de acuerdo con el proveedor.

Horario, TV y dónde ver Pachuca vs. Chivas de Guadalajara ida de cuartos de final del Apertura 2026

Fecha: Jueves, 26 de noviembre de 2026

Jueves, 26 de noviembre de 2026 Torneo: Ida, cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Ida, cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Partido: Pachuca vs. Chivas

Pachuca vs. Chivas Lugar: Estadio Hidalgo

Estadio Hidalgo Hora: 7:00 p.m. del Tiempo del Centro de México

7:00 p.m. del Tiempo del Centro de México Canal TV: FOX One

FOX One Transmisión online: FOX One

Pachuca y Chivas de Guadalajara se enfrentan este jueves 26 de noviembre de 2026 en el Estadio Hidalgo, por el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie, mientras que el Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito y líder de la fase regular, intentará conseguir un resultado favorable antes de definir la clasificación en Guadalajara. Conoce cómo y dónde seguir la Transmisión de Pachuca vs. Chivas EN VIVO y ONLINE por FOX, FOX One y FOX+, las señales oficiales habilitadas para ver el primer capítulo de esta eliminatoria. (VIDEO DE X: @Chivas)