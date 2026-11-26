Cruz Azul y León se enfrentan en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, comenzando con el partido de ida este jueves 26 de noviembre en el Estadio León a partir de las 9:10 p.m. Tiempo del Centro de México / 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT. La vuelta se disputará este 29 de noviembre en el Estadio Banorte de la CDMX. En caso de empate en el marcador global tras los 180 minutos, La Máquina avanzará a semifinales por su mejor ubicación en la tabla general. Si te encuentras en México o eres un residente hispano siguiendo la señal mexicana, la mejor forma de vivir este choque es a través de FOX+ (FOX Plus), FOX y la plataforma de streaming FOX One. ¿Quieres saber cómo ver el partido Cruz Azul vs. León en vivo en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.
Cruz Azul vs. León por cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX: fecha, horario y estadio
León y Cruz Azul jugarán el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Estadio León, también conocido como Nou Camp. El inicio está programado para las 9:10 p. m., hora del centro de México.
En Estados Unidos, corresponde a las 10:10 p. m. del Este, horario de Miami y Nueva York. La equivalencia es 9:10 p. m. en Houston y Chicago, 8:10 p. m. en Denver y 7:10 p. m. en Los Ángeles.
Los Esmeraldas buscarán aprovechar la localía antes del segundo encuentro de esta eliminatoria del fútbol mexicano.
|Partido
|Fecha
|Hora (Tiempo del Centro de México)
|Estadio
|Transmisión
|Ida: León vs. Cruz Azul
|Jueves, 26 de noviembre de 2026
|9:10 pm
|Estadio León de León de los Aldama, Guanajuato
|FOX One, FOX+
|Vuelta: Cruz Azul vs. León
|Domingo, 29 de noviembre de 2026
|9:00 pm
|Estadio Banorte (Azteca) de la CDMX
|TUDN
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|Suscripción directa
|Televisión de paga
|Partido de vuelta
|En México, el encuentro está disponible en la aplicación de FOX One mediante suscripción mensual ($145 MXN en promoción) o anual ($1,119 MXN).
|Los canales lineales FOX+ y FOX One están incluidos en distintos sistemas de cable y televisión restringida en México.
|El segundo encuentro de la serie, donde Cruz Azul recibirá a León en el Estadio Banorte el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas (CDMX), se transmitirá por TUDN.