La Selección de Argentina derrotó a su similar de Francia en la final de la Copa del Mundo para coronarse como el nuevo monarca del fútbol. La escuadra ‘albiceleste’ se impuso a través de penales en un partido de alta intensidad. Cuando todo parecía haber quedado en el campo de juego, las celebraciones de los sudamericanos parecen no haber caído bien en tienda francesa. Sumados a la acusaciones de actos racistas, un futbolista francés disparó contra ‘Dibu’ Martínez quien cargó un muñeco con el rostro de Mbappé.

Adil Rami, ex compañero de Kylian y también campeón con Francia en el Mundial Rusia 2018 publicó un mensaje en alusión al portero argentino. El jugador de Troyes defendió a su compatriota dejando en claro su posición contra este tipo de actos.

En una de sus historia de Instagram, publicó una foto de Emiliano Martínez abrazando a Marcos Acuña en pleno éxtasis de la celebración en el estadio de Lusail tras ganar el Mundial y escribió: “La mayor m... del mundo del fútbol. El hombre más odiado”.

Adil Rami explotó contra 'Dibu' Martínez en redes sociales. (Instagram)

Sin embargo, Adil Rami no sólo se mostró molesto por algunos gestos del arquero que no fueron tomados de buena manera, sino que no coincidió con que le hayan dado el guante de oro al argentino y expresó que Yassine Bounou, arquero de Marruecos, “es el verdadero Guante de Oro”.

Adil Rami mencionó a Bono como el merecedor del 'guante de oro' en Qatar 2022 por encima de Emiliano 'Dibu' Martínez. (Foto: Instagram)





¿Qué hizo ‘Dibu’ Martínez recordando a Mbappé?

Si bien, Emiliano Martínez se hizo viral al consolar a Kylian Mbappé tras la derrota de Francia en manos de Argentina en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, al parecer, desde que ingresó a los camerinos en el Estadio Lusail, se olvidó de todo y dio que hablar, debido a su actitud al acordarse del delantero francés, al que le dedicó “un minuto de silencio por estar muerto”.

Pero eso no quedó ahí, porque al llegar a su país con la selección de Argentina, campeona del mundo, continuó con la polémica, y prueba de ello, es el nuevo recordatorio del ‘Dibu’ al cargar en la caravana de los festejos de la Albiceleste a un “bebé Mbappé”.

Desde el ómnibus descapotable, que traslada a los jugadores argentinos por las calles de la Cuida de Buenos Aires, ‘Dibu’ se dirigió hacia los aficionados, pero el arquero llamó la atención por cargar un muñeco de bebé, con una cara de Mbappé pegada en el rostro.

‘Dibu’ Martínez cargó un ‘bebé Mbappé’ en la caravana de Argentina.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.