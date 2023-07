Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, visitó el martes último la nueva ciudad deportiva del PSG, ubicada en Poissy. Con el plantel completo presente, el mandamás del cuadro parisino pasó a conocer a los nuevos jugadores y supervisó el trabajo del entrenador Luis Enrique. La inspección del catarí terminó con una foto en el frontis del predio, aunque se dirigió al vestuario con un enérgico discurso del que da detalles del diario Marca de España. Según la citada fuente, Kylian Mbappé fue uno de los aludidos por el dirigente de 49 años.

El presidente del PSG dejó en claro a cada integrante de la plantilla que ningún jugador está por encima del club. Además, en lo que ha sido una clara indirecta a Mbappé y su intención de no renovar, Al Khelaifi afirmó que nadie debe estar en el equipo en contra de su voluntad.

“Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí. El club ha construido las mejores instalaciones del mundo (Poissy) para que los jugadores prosperen, ahora no hay excusas”, fueron las palabras que, según Marca, Al Khelaifi dio ante el vestuario.

“No les va a faltar nada. Nos tenemos que concentrar en rendir y luego vendrán los resultados. Podemos hacer un gran fútbol y los jugadores tienen que corresponder a los aficionados y al club que les apoya”, agregó el presidente del PSG, quien dio el pleno de poderes a Luis Enrique frente a sus dirigidos.

“Quiero dar la bienvenida al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores lo primero. Es importante que les diga que el míster tiene la libertad para hacer lo que quiera, él decide”, expresó el catarí para cerrar su discurso y sin hacer más referencias al caso de Kylian Mbappé.

Tanto el internacional francés como el dirigente catarí mantienen un pulso acerca del contrato del jugador, que vence en 2024. Mientras Mbappé no tiene interés en accionar el año adicional hasta 2025, Al-Khelaifi le ha respondido asegurando que no dejará partir “al mejor jugador del mundo gratis” en 2024, abriendo así la puerta a un traspaso este verano.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





