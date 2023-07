Kylian Mbappé y Faiza Lamary, madre y representante del futbolista francés, andan con pies de plomo respecto a su futuro en el Paris Saint-Germain. Luego de haber decidido que no renovará contrato con el PSG más allá del 30 de junio de 2024, el delantero entró en una ‘guerra’ de dimes y diretes con el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, por lo que en adelante deberá ser muy cauteloso para manejar la relación en público. Sobre todo en el momento que tengan que verse las caras con motivo del inicio de la pretemporada del equipo parisino en la nueva ciudad deportiva.

Según reporta este martes el diario AS, Mbappé y su madre quieren que el reencuentro con Al-Khelaifi sea el más tranquilo posible. Saben que el dirigente buscará a Mbappé para llamar la atención de las cámaras y ya hay una fórmula para que todo transcurra en paz.

La estrategia es que todo siga su curso como hasta ahora y no forzar nada. Por eso, hasta los gestos están estudiados al milímetro y no hacerle ningún tipo de ‘feo’ a Nasser Al-Khelaifi es otra parte de la futura negociación. Al menos para las cámaras, Mbappé y su entorno no quieren dejar ver un clima hostil.

Siempre según la citada fuente, en el clan Mbappé son conscientes de que la relación con PSG vive horas críticas desde que trascendió que el jugador de 24 años había confirmado al club su intención de no renovar contrato el próximo año. En el club campeón de la Ligue 1 lo tomaron con decepción, ya que creen que ‘Kiki’ está faltando a su palabra.

El delantero, no obstante, ha recalcado su intención de continuar vistiendo la camiseta azul la próxima temporada. La directiva del club, sin embargo, rechaza de plano esta opción, que implicaría una salida gratis de su gran estrella. Posiblemente al Real Madrid.

“No podemos dejar marchar gratis al mejor jugador del mundo”, afirmó el pasado 5 de julio el presidente del PSG durante la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del equipo.





Mbappé ya trabaja en la pretemporada del PSG.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





¿Dónde empezó Mbappé como futbolista?





Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





