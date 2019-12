Neymar inició la temporada con el pie izquierdo en el PSG. Los rumores del interés del Barcelona aumentaron y las declaraciones del jugador que aseguraba que “quería volver a su casa”, desataron la incomodidad de la hinchada ‘bleu’ que no le dio el mejor de los recibimientos cuando pisó el Parque de los Príncipes.

En su regreso al recinto, los pitidos no cesaron. Cada vez que tocaba el balón el ensordecedor ruido llegaba desde la tribuna. No lo querían ver más. Pero todo cambió luego que empezó a meter goles. La hinchada volvió a respaldarlo, todo iba bien encaminado, hasta el pasado miércoles.

PSG vs Nantes: Gol de Neymar (Video: DirecTv) (Trome)

Algunos fanáticos pitaron a ‘Ney’ en el PSG vs. Nantes y este respondió con un gol, pero también con el gesto de llevarse el dedo a la boca, indicando que hagan “silencio”. Lo que iba bien encaminado parece descomponerse.

Caso contrario, Kylian Mbappé, el ‘hijo favorito’ de la afición predilecta, también anotó. El contraste con Neymar fue notorio. Incluso el medio France Football haló de “el ganador” aludiendo al joven francés como un futbolista “insaciable”.

La actuación de Neymar fue la destacable a comparación de la de Mbappé, pero está claro que la afición no ha perdonado al brasileño su deseo de irse del club.

La molestia con el atacante continúan, pese a que el jugador prometió darlo todo por el PSG en su tercera temporada.

¿Ronaldinho quiere a Neymar en el Barcelona?

Ronaldinho fue entrevistado por un periodista de ‘El Mundo’, donde habló de lo que fue su carrera profesional, donde fue jugador e ídolo de Barcelona. También se refirió a Messi, al que califica como “el mejor jugador del mundo desde hace 10 años”.

Al mismo tiempo, ‘Ronnie’ también habló sobre Neymar, su amigo y al que considera el actual ídolo de Brasil. Para el ex ’10′, sería un sueño volver a ver juntos a sus dos amigos y grandes futbolistas rompiéndola en el club de Ciudad Condal.

“A mí me gusta que mis amigos sean felices, no importa dónde. Pero es lógico, me encantaría verlo otra vez en Barcelona junto a Suárez y Messi. Juntos hicieron cosas increíbles”, le dijo Ronaldinho al periodista Sal Emergui.

