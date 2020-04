En Francia quieren vencer al coronavirus a como dé lugar. Las cifras de contagios y fallecidos no se acercan a las de España, Italia y Estados Unidos, pero igual así el gobierno local que preside Emmanuel Macron tomó una importante decisión: indicó que la cuarentena se extenderá hasta el 11 de mayo.

Esta medida de parte del Gobierno francés es para reducir aún más la curva de enfermos por el COVID-19. Aunque, esto norma haría que Neymar tenga una serie complicación en el corto plazo: su vuelta cuanto antes al territorio francés.

Y es que Neymar optó por irse a su natal Brasil para allí pasar cuarentena con su familia por el coronavirus. La medida impuesta por Macron en Francia también abarca el cierre de fronteras y, según medios internacionales, que no haya acceso de vuelos desde el exterior sería mayor, llegando incluso hasta el mes de junio.

Neymar y la consecuencia del COVID-19 en Francia

‘Ney’ tampoco cuenta con pasaporte europeo, por lo que tampoco podría aplicar a un vuelo para repatriar a ciudadanos de nacionalidad francesa. Para colmo, tendría que pasar por otro confinamiento de darse un regreso a la ciudad de París.

Otros jugadores del PSG como Neymar que fueron a sus países en medio del coronavirus fueron Edinson Cavani, Thiago Silva y Keylor Navas. No obstante, el uruguayo no volvería a Francia porque su contrato acaba en junio y no tiene la intención de renovar.

Por otra parte, aún no hay fecha exacta sobre el regreso a las canchas de torneos top de Europa como LaLiga, Premier y Ligue 1. En Francia, se planea que el fútbol regrese recién para la quincena del mes de junio.

VIDEO RECOMENDADO

El emotivo himno del Barcelona en la lucha contra el coronavirus. (FC Barcelona)

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Messi agradeció al personal de salud por su trabajo contra el COVID-19