Conoce la última hora del brote del COVID-19 en el país. CDMX sigue siendo la más afectada, al sumar más de mil casos de infectados de esta enfermedad, generando alarma entre sus pobladores. Se confirmaron 4 mil 661 casos de contagios en el país azteca, dejando la suma de 296 fallecimientos a causa del COVID-19 en el país, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno de turno para hacerle frente a esta enfermedad que puso en jaque al mundo. El coronavirus en México creció de manera impresionante y continúa causando víctimas mortales.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que los materiales sanitarios provenientes de China ya se han comenzado a utilizar en el territorio nacional, por lo que esperan ir reduciendo el número de afectados en los próximos días.

Coronavirus en México, martes 14 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | Cifras actualizadas.

Coronavirus en México, lunes 13 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | Hay otras entidades federativas donde los contagios también se están convirtiendo en un tema de centenares como Sinaloa (229), Quintana Roo (223), Coahuila (157) y Tabasco (153).

Coronavirus México | Aunque el mayor número de contagios se concentra en las principales ciudades del país, hay otros estados que están sufriendo para contener la pandemia en este momento. Ciudad de México (1328), Estado de México (523), Baja California (335) y Puebla (256) lideran la lista.

Coronavirus México | México tiene 4 mil 661 casos positivos por Coronavirus al lunes 13 de abril. Esta semana comenzó con el aumento de contagios más drástico que ha tenido el país en menos de 24 horas.

Coronavirus México | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este domingo que le “gustaría” empezar “el 10 de mayo” a levantar la cuarentena.

Coronavirus México | Secretaría de Gobernación, mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, difundió una guía de derechos humanos para las medidas por el coronavirus COVID-19.

Coronavirus México | El país aún se encuentra en la Fase 2 de la contingencia sanitaria; sin embargo se espera que en los próximos días se active la Fase 3 para evitar mayor propagación del COVID-19.

Coronavirus México | Andrés Manuel López Obrador aseguró que el próximo jueves recibirá un diagnóstico final de parte de los expertos para conocer más sobre los efectos de la pandemia y el tiempo que le tomaría a México el volver a la normalidad.

Coronavirus México | El canciller Marcelo Ebrard afirmó que serán 146 hospitales privados en 27 estados con los que se firmó acuerdo para que sean atendidos muchos de los pacientes por coronavirus en el país.

Coronavirus México | Este lunes 13 de abril, según el último reporte, México tiene 4.661 casos confirmados de coronavirus, 8.697 casos sospechosos, 21.943 negativos y 296 muertos por el COVID-19.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que firmó un acuerdo con hospitales privados para que sean atendidos con problemas de COVID-19.

Coronavirus México | La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a los capitalinos a quedarse en casa, evitar reuniones y no acudir en familia a los supermercados.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36 % de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

