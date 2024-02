Ya han pasado varias semanas del despido de José Mourinho en Roma (16 de enero), pero la ‘turbulenta’ salida dejó muchos estragos y uno de ellos es la relación quebrada entre el DT y el club. Para ‘Mou’, todo fue una injusticia, la cual plasmó en una columna de Football.com. El estratega detalló que quienes lo echaron son “personajes que no tienen conocimiento de fútbol”, haciendo alusión a que no respetaron su trayectoria en el Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán, entre otros equipos. El DT se refirió a Dan Friekdin, uno de los dueños del club de la capital de Roma.

“Las competiciones están a punto de empezar, particularmente la Champions, quizá la competición más importante del mundo en el calendario. No estaré allí para esas fases finales no porque me hayan eliminado, sino porque he sido ‘eliminado’ por alguien que sabe muy poco de fútbol. Así es la vida, llena de subidones y caídas, y yo estoy en una subida a pesar de un despido que fue tan inesperado como injusto. Pero volveré, con incluso más ganas y confianza, a esos partidos de la UEFA”.

Es sabido que la carrera de Mourinho ha tenido altos y bajos en el fútbol; sin embargo, nadie duda de su experiencia junto a la capacidad de poder sobrellevar resultados. En el año 2010 logró conseguir la Champions League con Inter de Milan y, años después, tuvo otros éxitos con Real Madrid.

“He participado en un montón de partidos y he llegado a muchas finales. Son partidos especiales de verdad para nosotros como entrenadores, para los aficionados y, por supuesto, para los jugadores. Por tanto, tengo la suficiente experiencia y conocimiento para saber cómo tirar para adelante incluso cuando tenemos rivales con mucho más potencial que nosotros”.

En las últimas temporada, ‘Mou’ condujo a la Roma a ganar la Conference League en el año 2022. El cuadro italiano no lograba un título europeo desde 1961. Además, disputó la final de la UEFA Europa League en el año 2023, perdiendo contra Sevilla. Actualmente, están los play-offs del mismo torneo.

Mou’ ya no se veía en la Roma

La decisión del despido fue inesperada en Roma y llegó apenas un mes después de que ‘Mou’ expresara su voluntad de continuar la próxima temporada en el combinado romano, con el que tenía contrato hasta junio de 2024. “Yo quiero seguir en el Roma. Y si continúo en el Roma tenemos que pensar con nuestras limitaciones de ‘fair-play’ financiero, que a lo mejor es mejor hacer jugar a los jóvenes para desarrollarlos que traer jugadores sin nada que desarrollar ya”, declaró a DAZN tras la derrota ante el Bolonia (2-0) el pasado 17 de diciembre del año 2023.

¿Cuáles son los títulos más importantes de Mourinho?

José Mourinho es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial. Ha ganado 26 títulos en su carrera, incluyendo dos Champions League, una Europa League y una Conference League. También ha sido campeón de liga en cuatro países diferentes: Portugal, Inglaterra, Italia y España. Algunos de sus títulos más importantes son:

La Champions League 2003-2004 con el Porto, donde derrotó al Mónaco por 3-0 en la final.

La Champions League 2009-2010 con el Inter de Milán, donde venció al Bayern de Múnich por 2-0 en la final.

La Liga 2011-2012 con el Real Madrid, donde rompió el récord de puntos (100) y goles (121) en una temporada.

La Conference League 2021-2022 con la Roma, donde superó al Feyenoord por 4-3 en los penales tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.





