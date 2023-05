El divorcio entre Lionel Messi y el Paris Saint-Germain es total. No solo con los directivos del equipo parisino, también con los hinchas. Y que este miércoles, cientos de seguidores del club frances han protestado en las puertas de la sede social de la institución, en el suroeste de París, para pedir la dimisión de la cúpula, encabezada por su presidente Nasser Al-Khelaifi, y también han dejado un mensaje para el mejor futbolista del planeta (FIFA The Best). “Messi, hijo de p...”, gritaron a todo pulmón, dejando en claro que no lo pueden ver ni en pintura.

Los seguidores habían sido convocados por el colectivo de hinchas CUP, que llevan un tiempo de uñas con gran parte del equipo, incluido Leo Messi, al que el PSG acaba de sancionar duramente por haber viajado a un compromiso publicitario en Arabia Saudí, para el que, según el club, no tenía permiso para hacerlo.

El objetivo de los aficionados es hacer ver que “las cosas tienen que cambiar” de una manera “estructurada e inteligente”. No es la primera vez que el CUP pide la cabeza de la dirección catarí. El año pasado también lo demandó en pleno estadio del Parque de los Príncipes.

La frustración de los seguidores con las estrellas del club, con Messi y Neymar a la cabeza, es palpable desde hace tiempo, sobre todo después de las eliminaciones en Liga de Campeones (octavos ante el Real Madrid en 2022 y también octavos frente al Bayern Múnich en 2023).

Ni siquiera contar con el considerado mejor futbolista del siglo XXI en una delantera con Kylian Mbappé y Neymar ha sido suficiente para levantar un trofeo que es el auténtico objetivo de la dirección del PSG.

Lionel Messi jugó 17 temporadas en el Barcelona antes de llegar al PSG en 2021.





¿Cuándo y cómo llegó Lionel Messi al PSG?





Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2021 después de pasar toda su carrera profesional en el FC Barcelona. El cuadro catalán y el argentino no pudieron llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato debido a problemas financieros del club español, lo que llevó a que Leo quedara como agente libre.

El PSG aprovechó esta oportunidad y rápidamente se movió para fichar a Messi. El club francés, que tiene un gran poder económico respaldado por el fondo soberano de Qatar, ofreció a Lionel un contrato muy lucrativo y unirse a un equipo que cuenta con jugadores de talla mundial como Neymar y Kylian Mbappé.





