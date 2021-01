El 21 de enero de 2019 es una fecha que quedará grabada en la memoria de todos los amantes del fútbol y, especialmente, para la familia de Emiliano Sala , joven futbolista que perdió la vida en un trágico accidente cuando se dirigía de Nantes (Francia) a Cardiff (Gales).

Eran las 7:15 p.m. (hora local), cuando un Piper PA-46 Malibú despegó de la ciudad francesa para trasladar al jugador hacia la que sería su nueva casa. Poco más de una hora de haber despegado, el piloto de la aeronave, Dave Ibbotson, solicitó un descenso de emergencia en la isla de Guernsey, perdiéndose del rastro de los radares que monitoreaban el vuelo.

Días después, el 7 de febrero del mismo año, se confirmaría la muerte de Emiliano Sala, luego de que se encontrase su cuerpo en los restos del avión que había sufrido un impacto, enlutando al mundo del fútbol que esperaba un milagro.

Al cumplirse ya dos años del trágico accidente, la familia del recordado deportista continúa en búsqueda de justicia, la misma que aún no les permite saber quiénes fueron los responsables de este suceso que paralizó al mundo entero.

“Es una tragedia que hayan pasado dos años desde la muerte de Emiliano y todavía no sepamos exactamente cómo y por qué murió. Se exige una auténtica investigación. Una auténtica investigación es la única forma de establecer la verdad. Tenemos esperanza en que el forense Coroner establezca una fecha para que la investigación comience tras el juicio a David Henderson, de modo que no tengamos que soportar otro aniversario sin respuestas”, dice el escrito emitido por el abogado inglés Daniel Machover, quien representa a la familia de Sala en el Reino Unido, en un comunicado difundido por The Sun.

Por otro lado, Cardiff City, equipo que había fichado a Emiliano Sala, recordó un nuevo aniversario del fallecimiento del jugador, indicando que se encuentra apoyando de manera permanente a la familia para encontrar, juntos, la verdad.

“Todos en el Cardiff City envían su más sentido pésame, una vez más, a las familias de Emiliano Sala y David Ibbotson en este segundo aniversario de su trágica muerte. El Club respalda el llamado de la familia Sala para que la investigación comience lo antes posible después de la conclusión del juicio de David Henderson. Hemos hablado con todos los organismos relevantes, incluidos la FIFA, la Federación Inglesa y la Policía, tanto en Inglaterra como en Francia, para animarlos a trabajar lo más rápido posible”, indicaron.

