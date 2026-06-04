¿Dónde ver Francia vs. Costa de Marfil EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 4 de junio de 2026: ESPN, Disney Plus, DAZN, FOX Sports y Movistar Play. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 2:10 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España).
¿Dónde ver Francia vs. Costa de Marfil en Perú?
En Perú, el encuentro entre Francia vs. Costa de Marfil será transmitido por ESPN, disponible en operadores de cable como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de Disney Plus y Movistar Play.
¿A qué hora juegan Francia vs. Costa de Marfil en Perú?
En Perú, el amistoso internacional FIFA iniciará a las 2:10 p.m., con el mismo horario en Colombia y Ecuador, y dos horas más en países como Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.