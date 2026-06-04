vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Asimismo, el encuentro también podrá seguirse a través de DAZN en distintos territorios. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 4 de junio desde las 2:10 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, y siete horas más en España).

Francia vs. Costa de Marfil chocan en amistoso internacional. (Video: FFF)
Francia vs. Costa de Marfil chocan en amistoso internacional. (Video: FFF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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