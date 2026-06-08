Desde el Stade Pierre Mauroy, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para toda Latinoamérica, este duelo se verá por la señal de ESPN, además de la alternativa de streaming mediante Disney Plus. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este lunes 8 de junio desde las 2:10 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Francia se enfrenta a Irlanda del Norte en amistoso internacional. (Video: FFF)
Francia se enfrenta a Irlanda del Norte en amistoso internacional. (Video: FFF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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