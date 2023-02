PSG y Lille se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 19 de febrero desde las 7:00 a.m. (hora peruana) en el estadio Parque de los Príncipes. El choque será válido por la fecha 24 de la Ligue 1 que contempla a los locales en el primer lugar, pero con los perseguidores cada vez más cerca. La visita quiere una victoria para no perder el paso en su lucha por quedarse con puesto de torneos de Europa. Las acciones podrán ser vistas en la señal de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre TV. No te pierdas los detalles y minuto a minuto en Depor.





PSG se prepara para enfrentar a Lille. (Video: Twitter)





PSG vs. Lille: probables alineaciones

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Pereira, Bernat; Zaire Emery, Carlos Soler, Vitinha, Pembélé; Neymar, Ekitike.

Lille: Chevalier; Diakité, Fonte, Djaló, Weah; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella, Benjamin André, Bamba; Jonathan David.





