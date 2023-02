Lionel Messi es uno de los atractivos del próximo mercado de fichajes y ya es libre de negociar con cualquier equipo. El argentino viene analizando la propuesta de renovación por parte de PSG y está a la espera de un contacto con Barcelona, aunque su padre negó el regreso. Desde la MLS también lo quieren e Inter Miami se posiciona como el club adecuado para seguir su carrera.

“No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça. No se dan las condiciones. No hemos hablado con (Joan) Laporta y no hay oferta”, manifestó Jorge Messi, padre y representante del ‘crack’ rosarino, en diálogo con ‘Sport’ cuando se encontraba en el aeropuerto.

La notica ha generado cierta desilusión en los hinchas de Barcelona, pero abre la esperanza de los parisinos en tenerlo por una temporada más. Sin embargo, el ambiente del equipo no parece ser el mejor y esto sería un factor para determinar su partida.





Interés en la MLS

Messi continúa en negociaciones para renovar su vínculo, pero en las últimas horas apareció un equipo que estaría dispuesto a hacer un esfuerzo importante para convencerlo de fichar y contar con sus servicios de cara a la próxima temporada.

De acuerdo a la información publicada en ‘Daily Mirror’, el Inter Miami, club que tiene como propietario a David Beckham, podría asumir todos los gastos correspondientes y se posiciona como favorito para acoger al futbolista argentino en sus últimos pasos por el fútbol.

Previo al inicio del Mundial de Catar, el propio Messi había dicho en una entrevista que tiene intenciones de vivir en Estados Unidos, por lo que su llegada al club de Miami podría ser una realidad a partir del mes de junio. Sin lugar a dudas, el futuro del PSG en la actual Champions League será fundamental en la decisión de Leo.





