PSG vs. Mónaco se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) este sábado 11 de febrero, en el marco de la fecha 23 de la Ligue 1. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Luis II y arrancará desde las 11:00 de la mañana (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, STAR Plus, DAZN, Movistar y Fútbol Libre para todos los países de América Latina. Este encuentro no tendrá a Kylian Mbappe y Lionel Messi, quienes vienen recuperándose de una lesión. Conoce los canales y horarios de este partidazo por la web de Depor.

Mónaco se prepara para el duelo ante PSG, por la Ligue 1. (Video: Mónaco)

PSG vs. Mónaco: probables alineaciones

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes; Vitinha, Pereira, Verratti; Soler; Ekitike, Neymar.

Mónaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Minamino, Camara, Fofana, Golovin; Ben Yedder, Embolo.





