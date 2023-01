PSG vs. Reims se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 20 de la Ligue 1 en Francia desde el Parque de los Príncipes. El choque se disputará este domingo 20 de enero a las 2:45 p.m. (hora peruana). Parisinos buscan seguir como líderes del certamen local ante un rival que quiere escalar posiciones. Las acciones podrán ser vistas en la señal de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

Un bache poco característico ha visto al PSG perder dos de sus últimos tres partidos de Ligue 1, cayendo contra equipos que se encuentran entre los primeros cinco puestos de la tabla clasificatoria. La visita del Reims, situado en el undécimo puesto de la clasificación.

Los parisinos han logrado ganarles en ocho de sus últimos nueve enfrentamientos entre sí en Ligue 1 disputados en el campo del PSG, que esperará volver a la senda de la victoria. Los parisinos son claros favoritos para lograr eso ya que han ganado 27 de sus últimos 31 partidos de liga como local (el resto han sido 4 empates).

Hasta ahora, PSG ha conseguido 15 victorias y 2 empates que le permiten acumular 47 puntos en la liga. Con su tridente ofensivo, los parisinos sueñan con alzar una liga más al final de la temporada.





PSG vs. Reims: horarios en el mundo

México – 1:45 p.m.

Perú – 2:45 p.m.

Ecuador – 2:45 p.m.

Colombia – 2:45 p.m.

Venezuela – 3:45 p.m.

Bolivia – 3:45 p.m.

Argentina – 4:45 p.m.

Chile – 4:45 p.m.

Uruguay – 4:45 p.m.

Paraguay – 4:45 p.m.

Brasil – 4:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

No obstante, el PSG no debe dar nada por sentado en este partido contra el Reims, ya que estos se llegan con la racha invicta más larga en la Ligue 1 (4 victorias y 7 empates). Pese a eso, el Reims se mantiene ubicado en mitad de tabla, en gran parte debido a que sus diez empates en esta temporada (es el equipo que más veces termina en tablas en la competición francesa), uno de ellos contra el mismo rival, el PSG, en el partido de la primera vuelta (0-0).

El Reims, por su parte, no pierde desde la reanudación de la competición tras la disputa del Mundial de Qatar, y tampoco encaja goles, ya que de los seis partidos oficiales que ha disputado entre la liga y la copa, sólo ha recibido 2 goles en contra, y son ya cuatro los partidos consecutivos que lleva sin encajar ni un sólo gol, mientras que ellos han logrado marcar en cinco de esos seis partidos.

De hecho, el Reims sólo ha encajado más de un gol en un partido durante esa racha de partidos sin perder, lo que demuestra el trabajo que Will Still ha hecho desde que asumió el cargo para dirigir al equipo.





PSG vs. Reims: últimos enfrentamientos

El PSG suma 5 victorias en los últimos 8 enfrentamientos ante el Reims, una marcada ventaja sobre los dos partidos ganados por estos. El compromiso más reciente los reunió en octubre, cuyo resultado fue un empate sin goles en el marco de la Ligue 1.





PSG vs. Reims: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Verratti, Vitinha, Fabián Ruíz; Messi, Neymar, Mbappé.

Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Verratti, Vitinha, Fabián Ruíz; Messi, Neymar, Mbappé. Reims: Pentz; Foket, Agbadoú, Gravillon, Locko; Matusiwa, Cajuste, Doumbia, Mbuku; Ito, Bologun.





PSG vs. Reims: ¿dónde jugarán?





