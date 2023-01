Para las cámaras, se comportan como los mejores compañeros. Pero cuando las luces se apagan, la historia sería muy distinta. Hablamos de Kylian Mbappé y Lionel Messi, cuya relación en el vestuario del Paris-Saint Germain sería más que fría. Según el diario Marca, el trato entre el francés y el argentino se hizo más distante después de la final del Mundial Qatar 2022. Y como si fuera poco, en días en los que se ha hablado mucho sobre la capitanía en el PSG, el delantero nacido en Bondy cree que el genio rosarino no debe llevar el brazalete bajo ninguna circunstancia.

En la misma línea, la prensa francesa explica que para Mbappé, Messi no debe estar en la lista de capitanes porque no habla francés y el hecho que no se involucre con el idioma hace que no pueda dialogar ni con los rivales ni con los árbitros durante los partidos oficiales del PSG. Además, hay otros jugadores delante del argentino.

Siempre según medios franceses, Kylian ha pedido a los altos mandos del PSG que Messi no lleve el brazalete de capitán. Semejante solicitud ha puesto a la directiva entre la espada y la pared al tratarse de los jugadores más importantes del equipo. Sin embargo, han decidido cumplir el capricho de Mbappé para que desista en salir en julio.

Y es que una de las condiciones que Mbappé puso para renovar con el PSG a mediados del año pasado fue la capitanía. El nacido en Bondy quiere ser el líder del equipo en un futuro no muy lejano, por lo que su próxima víctima apunta a ser Marquinhos, el central brasileño que es el indiscutido dueño del brazalete.

En la prensa francesa también ha trascendido que Mbappé, además de dejar a Messi fuera de la lista de los vicecapitanes, ha pedido que el club no contrate más argentinos. Precisamente, aquí se recuerda que el PSG se deshizo para esta temporada de Ángel di María y Leandro Paredes, algo que confirmaría las exigencias de ‘Donatello’.





