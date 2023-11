Carles Puyol, el legendario ex capitán del Barça y una figura destacada en el mundo del balompié, participó en el Torneo Solidario de Pádel XAP Constant, que se lleva a cabo del 6 al 12 de noviembre en el Junior FC de Sant Cugat del Vallès de Barcelona. Este torneo tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, en colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu. Durante una rueda de prensa promocional del evento, Puyol fue preguntado sobre la situación actual de LaLiga. En ese contexto, el exjugador elogió el desempeño de Vinícius Júnior, pero también le ofreció un consejo para enfocarse más en el fútbol y ganar el apoyo de sus colegas.

El emblemático ícono azulgrana fue cuestionado sobre la actitud del delantero del Real Madrid, Vinícius, en el campo de juego, especialmente después de un incidente en el que el brasileño desafió al portero del Rayo Vallecano a resolver sus diferencias fuera del terreno durante la jornada 12 de LaLiga. En respuesta, Puyol elogió las habilidades del brasileño, pero sugirió que si modificara su actitud, podría ganar un mayor reconocimiento.

“Es un gran jugador que marca diferencias y que tendría que ser admirado en todos los campos, pero me gustaría hablar con él y decirle lo que pienso, lo que siento, si eso pasa ya os diré. ¿Si hablaría con el como educador? Hablaría como compañero, es un gran futbolista y si cambiase alguna cosa de su actitud tendría más reconocimiento. El fútbol es un deporte de emociones y a veces no es fácil gestionarlas”, manifestó Carles.

Además, el exdefensor comentó sobre la situación del FC Barcelona y cómo la derrota en el Clásico pudo haber tenido un impacto. Hizo hincapié en que en el fútbol no es posible ganar constantemente y destacó que no se puede dar ventajas al Real Madrid en ningún momento: “En el Clásico se hicieron 60 minutos buenos y 30 malos, y claro, si dejas al Madrid crecer no perdona. Hizo daño perder, si se hubiera ganado o empatado no hubiera habido tanto revuelo”.

A pesar de que los blaugranas lograron una reciente victoria crucial contra la Real Sociedad, Carles ofreció una crítica constructiva y solicitó paciencia para el cuerpo técnico: “El equipo supo estar unido hasta el final y sacó adelante un partido muy complicado. El resultado no tiene que evitar que se analice el juego y para eso Xavi y su staff son conscientes y seguro que lo están haciendo porque saben lo que tienen que mejorar”.

Finalmente, también expresó su calma al ser cuestionado sobre el ‘caso Negreira’, considerando que Puyol fue uno de los jugadores en el equipo durante el período en que el club pagaba al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Afirmó que, desde su perspectiva interna, nunca percibió que los réferis les favorecieran: “En ningún momento noté un trato de favor de los árbitros, más bien todo lo contrario. Nunca tuve la sensación que nos ayudaran a nosotros”.





¿Cuántas temporadas estuvo Puyol en el Barcelona?

Carles Puyol hizo su debut como jugador de fútbol a los 17 años. El español jugó su primer partido con el primer equipo del FC Barcelona el 2 de octubre de 1999 contra el Valladolid en España. Su compromiso y dedicación llevaron al entrenador Frank Rijkaard a nombrarlo capitán de la escuadra en la temporada 2004-2005. De esta manera, el defensa portó la cinta de líder durante un período continuo de 10 años.

El 30 de junio de 2014, Puyol se despidió del club que había sido su hogar durante 19 años, después de haber representado al primer equipo durante 15 temporadas. A lo largo de su carrera como futbolista, Carles logró dos títulos de la Copa Mundial de Clubes, tres títulos de la Liga de Campeones de la UEFA, dos Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y seis campeonatos de LaLiga, según información proporcionada por el club blaugrana.

Carles Puyol es ídolo del FC Barcelona. (Foto: Getty Images)





