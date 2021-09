Nasser Al-Khelaifi ha soñado con este día hace mucho tiempo. Hoy, el Paris Saint-Germain abre su decimocuarta participación en la Champions League con una plantilla que es la envidia del planeta entero. Neymar, Kylian Mbappé y la joya de la corona: Lionel Messi. El presidente del club francés ha cambiado el orden mundial del fútbol con los fichajes de los mejores jugadores que puedan existir sobre la faz de la Tierra. Todos los esfuerzos han sido para colocar al PSG en la cima del balompié mundial, misión que hace una década le encomendó la Familia Real de Catar.

Nacido el 12 de noviembre de 1973 en Doha, Catar, Nasser bin Ghanim Nassida Al-Khelaifi, proveniente de una familia de pescadores de perlas, fue tenista profesional antes de dedicarse a ser dirigente de fútbol. Integró el equipo de Copa Davis de su país y en el ranking ATP llegó hasta el puesto 995. Fue precisamente a través del deporte blanco que conoció al hombre que le cambió la vida: Tamim bin Hamad Al Thani.

Un día, un joven Nasser Al-Khelaifi, o NAKA, como lo llaman sus amigos, vio a un niño sobre una cancha de tenis pegando un revés de forma incorrecta. Le enseñó cómo debía hacerlo y desde entonces se convirtieron en grandes amigos. Ese pequeño era nada menos que Al Thani, miembro de la Familia Real de Catar.

Nasser fue parte del equipo de tenis de Qatar en la Copa Davis. (Foto: Marca.com)

“Tengo seis años más que él (Al Thani) y nos conocimos cuando él tenía ocho años, a través del tenis, ya que solíamos jugar juntos. Tenemos una magnífica relación”, confesó el hoy mandatario del PSG durante una entrevista con el diario inglés ‘The Guardian’.

Tras colgar la raqueta, la Familia Real movió sus influencias y colocó a Nasser en la presidencia de la Federación de Tenis de Qatar. Poco después se convirtió en miembro honorario de la Federación Asiática de Tenis. Los Al Thani ya daban señales claras de la confianza que tenían en NAKA, pero no fue hasta el 2011 cuando le encomendaron una responsabilidad mayor.

Tras adquirir el 70% de las acciones del Paris Saint-Germain, por 50 millones de euros, el fondo Qatar Investment Authority (QIA) colocó a Nasser Al-Khelaifi como presidente y director ejecutivo del club francés. La tarea era solo una: convertir al PSG en el mejor equipo de Europa. Y el camino lo marcaban los grandes fichajes y el título de la Liga de Campeones.

Nasser bin Ghanim Nassida Al-Khelaifi Edad: 47 años Profesión: empresario Fortuna: 16.000 millones de dólares Entre los 100 más ricos del mundo Empresas: Al Jazeera Sports y 22 canales de TV

Con el ‘Flaco’ empezó todo

Instalado en el sillón de la presidencia del PSG, NAKA empezó a contactar a los representantes de los mejores jugadores del mundo. En el intento, fueron muchos los que rechazaron su oferta. La excepción, en el mercado de pases de 2011, fue Javier Pastore. Proveniente del Palermo italiano, y por 42 millones de euros, el ‘Flaco’ se convirtió en el primer ‘galáctico’ de la Ciudad Luz fichado en la era de Nasser Al-Khelaifi.

El argentino fue un fichaje tan especial para el París Saint-Germain que fue el primero a quien Al-Khelaifi llamó cuando se concretó la llegada de Lionel Messi a la capital francesa. “Aunque finalmente yo no haya tenido nada que ver (en el fichaje de Messi), me dijo que era al primero que llamaba. Me puso muy contento”, dijo el argentino en diálogo con Cadena 3 de Córdoba.

Tras el fichaje de Pastore, ver desfilar a grandes estrellas por los despachos de Nasser se convirtió en el pan de cada día en el PSG. Thiago Silva, Lucas Moura, Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, David Beckham, Edinson Cavani, Marquinhos, David Luiz, Ángel di María, entre otros, fueron los siguiente fichajes que forjaron la base del equipo que hasta la fecha es el absoluto dominador de la Ligue 1.

Pastore fue el primer gran fichaje de Al-Khelaifi en el PSG.

Neymar, el más caro de todos

Luego de una traumática eliminación en octavos de final de la Champions League 2017, a manos del Barcelona, Nasser Al-Khelaifi se dio cuenta que el PSG necesitaba mejores jugadores para reinar en Europa. El también dueño del canal beIN Sports no tuvo mejor idea que reclutar al crack que fue el verdugo de su equipo en aquella Liga de Campeones: Neymar. Por más de 200 millones de euros, el PSG convirtió en suyo al delantero paulista tras pagar la clausula de rescisión a su par azulgrana.

En la misma temporada de la llegada de Neymar, que ya era el fichaje más caro de la historia, el PSG se hizo con los servicios de Kylian Mbappé, por ese entonces considerado como la gran promesa del fútbol mundial. Con el brasileño y francés, el cuadro galo agigantó su superioridad en la Ligue 1, pero la deuda en Europa seguía vigente. También llegaron cracks como Mauro Icardi y Leandro Paredes, pero el resultado fue el mismo. La Champions se resistía a llegar a las vitrinas de ‘Les Parisiens’.

Neymar junto al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, en el día de su presentación. (Foto: AFP)

Messi, la cereza del pastel

Cuando todo parecía encaminado para la renovación de contrato de Lionel Messi, Barcelona sorprendió al planeta entero con el anuncio de su salida definitiva. El argentino dejaba el Camp Nou tras veintiún años, situación que Al-Khelaifi no tardó en aprovechar a favor del PSG. En menos de 24 horas, los parisinos acordaron con el entorno del rosarino los detalles del fichaje: dos temporadas, una más opcional y un sueldo de 35 millones de euros por cada una.

“Estoy encantado de que Leo Messi haya elegido unirse al Paris Saint-Germain. Dirigidos por nuestro extraordinario entrenador y su cuerpo técnico, espero que el equipo haga historia junto a nuestros aficionados de todo el mundo”, dijo el presidente del PSG en referencia a la consecución de la Champions League.

Messi firmó con el PSG por dos temporadas, una opcional y un sueldo de 35 millones de euros. (Foto: PSG)

Los 30 fichajes más caros de Al-Khelaifi

Con el ansia de ganar la Liga de Campeones, Al-Khelaifi ha gastado más de 1.400 millones de euros desde que EL fondo soberano catarí comprase el club en 2011. Entre ellos, 222 millones para fichar a Neymar al Barcelona y 145 millones por el propio Mbappé, procedente del Mónaco.

JUGADOR PROCEDENCIA COSTO Neymar FC Barcelona 222 millones de euros Kylian Mbappé AS Mónaco 145 millones de euros Edinson Cavani Napoli 64.5 millones de euros Ángel di María Manchester United 63 millones de euros Achraf Hakimi Inter de Milán 60 millones de euros Mauro Icardi Inter de Milán 50 millones de euros David Luiz Chelsea 49.5 millones de euros Thiago Silva AC Milan 42 millones de euros Javier Pastore Palermo 42 millones de euros Lucas Moura Sao Paulo 40 millones de euros Leandro Paredes Zenit 40 millones de euros Thilo Kehrer Schalke 04 37 millones de euros Julian Draxler Wolfsburgo 36 millones de euros Abdou Diallo B. Dortmund 32 millones de euros Marquinhos AS Roma 31.4 millones de euros Ezequiel Lavezzi Napoli 30 millones de euros Idrissa Gueye Everton 30 millones de euros Gonçalo Guedes Benfica 30 millones de euros Grzegorz Krychowiak Sevilla 27.5 millones de euros Yohan Cabaye Newcastle 25 millones de euros Jesé Real Madrid 25 millones de euros Layvin Kurzawa AS Mónaco 25 millones de euros Zlatan Ibrahimovic AC Milan 21 millones de euros Pablo Sarabia Sevilla 18 millones de euros Danilo Pereira Porto 16 millones de euros Yuri Berchiche Real Sociedad 16 millones de euros Keylor Navas Real Madrid 15 millones de euros Lucas Digne LOSC Lille 15 millones de euros Marco Verratti Pescara 12 millones de euros Thiago Motta Inter de Milán 11.5 millones de euros

Antes de la llegada de NAKA, el PSG era un equipo de media tabla. Su situación ha cambiado tanto que ahora tienen a Lionel Messi.

La Champions League, ahora o nunca

En la cancha del Brujas, el PSG empieza a escribir una nueva historia. En el Parque de los Príncipes esperan que ahora el final sea feliz tras dos temporadas en las que rozaron la gloria continental. En 2020, los parisinos perdieron la final ante el Bayern Munich y un año más tarde cayeron en ‘semis’ ante el Manchester City. Con Messi, Neymar y Mbappé, el panorama es más favorable, aunque el fútbol a veces es caprichoso y no entiende ni de cracks ni de millones.

“Tenemos la responsabilidad y la presión, pero también somos los que tenemos la oportunidad de formar parte de la historia, de vivir esta experiencia y vamos a disfrutarla”, admitió Mauricio Pochettino en entrevista con la web sobre el favoritismo del PSG en esta Liga de Campeones.

El tenista que cambió el orden mundial del fútbol y se obstinó con la Champions sueña con ver al PSG levantar la ‘Orejona’ el próximo 28 mayo en San Petersburgo. De esa forma, podrá decirle “misión cumplida” a la Familia Real de Catar y a su compañero de raqueta, Tamim bin Hamad Al Thani.





