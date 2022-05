Kylian Mbappé se convertirá en el protagonista del próximo mercado de fichajes. Real Madrid es el principal candidato para arrebatarle el atacante francés al PSG, pero los parisinos aún tienen la esperanza de renovar contrato con él para que siga defendiendo los colores ‘bleu’ por algún tiempo más.

En las últimas semanas, existieron rumores de que ‘Kiki’ estaba cada vez más cerca de extender su vínculo con los azules. ‘Le Parisien’, conocido diario galo, explicó que el jugador y la institución ya habían llegado a un acuerdo de palabra, pero esto fue desmentido por la propia madre de la estrella en sus redes sociales.

Este miércoles, el mencionado medio lo hizo una vez más y publicó información sobre Mbappé. Se especula que el exMónaco ya posó con la camiseta del conjunto galo para la próxima temporada, lo que es tomado por algunos como un gesto a su posible renovación en el Parque de los Príncipes.

‘Le Parisien’ explica que en el entrenamiento de hoy, al que solo algunas personas del club pudieron asistir, el departamento de comunicación y de marketing realizó fotografías con los ‘cracks’ del equipo con la nueva indumentaria.

En la sesión estuvieron otros deportistas como el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick o el motociclista Fabio Quatartaro.

Ancelotti evadió las preguntas sobre Mbappé

El reconocimiento médico superado por Antonio Rüdiger y los días que restan para conocer la decisión de Kylian Mbappé, no distraen a Carlo Ancelotti de lo único que tiene en mente en el presente, “una final muy importante” como la de la UEFA Champions League ante el Liverpool, y afirmó que “no es el momento de hablar del futuro del Real Madrid”.

“Tenemos tiempo para hablar de esto después de la final. Es un tema que no quiero comentar ahora. Tenemos posibilidad de acabar la temporada con una final muy importante. No es el momento de hablar del futuro del Real Madrid”, aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti no valoró el acuerdo alcanzado con el defensa alemán Rudiger ni la visita de Mbappé a Madrid de esta semana. “Entiendo que no tenéis muchos argumentos pero hablar del mercado del Real Madrid para el futuro no me parece correcto, no quiero hablar de ello, prefiero hablar del partido de mañana”, dijo.





