Real Madrid vs. Levante EN VIVO: canales y a qué hora ver partido de LaLiga 2022

El Real Madrid, campeón de Liga desde hace dos jornadas, recibe a un Levante que llega sin red al Santiago Bernabéu en su agónica lucha por no descender de categoría, sin intención el equipo de Carlo Ancelotti de manchar una competición impecable y el objetivo de defender su honor tras caer en el derbi del Wanda Metropolitano.

El Levante llega muy exigido al Santiago Bernabéu, ya que una derrota le condenaría al descenso a Segunda división y el empate le dejaría virtualmente descendido. Y se encontrará además ante un Real Madrid que devolverá la titularidad a varios de sus jugadores referentes. Thibaut Courtois, Luka Modric, Vinícius y Karim Benzema regresan al once.

Más allá del respeto a la competición y a lo que se juegan los equipos que compiten con los rivales del Real Madrid, la intención de Ancelotti es que sus jugadores no desconecten del ritmo competitivo varias semanas y les pase factura en la final de la Liga de Campeones del 28 de mayo. Hasta entonces, irá intercalando titulares con suplentes en las rotaciones que descartó gran parte del curso.

El entrenamiento del Real Madrid previo al partido frente a Levante. (Video: Real Madrid)

Real Madrid vs. Levante: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 14:30 ESPN 2, STAR Plus Colombia 14:30 ESPN 2, STAR Plus Ecuador 14:30 ESPN 2, STAR Plus Argentina 16:30 ESPN 2, STAR Plus Uruguay 16:30 ESPN 2, STAR Plus Chile 15:30 ESPN 2, STAR Plus Brasil 16:30 ESPN 2, STAR Plus Venezuela 15:30 ESPN 2, STAR Plus Bolivia 15:30 ESPN 2, STAR Plus Brasil 16:30 STAR Plus México 14:30 SKY Sports España 21:30 Movistar LaLiga

En la previa del encuentro, Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, descartó meter en una “burbuja” a sus jugadores titulares de cara a la final de la Champions League del 28 de mayo ante el Liverpool, y aseguró que si no compiten en partidos de Liga, perderían “la competitividad”, por lo que las rotaciones es lo más adecuado hasta el encuentro de París.

“En una burbuja no, porque si pierdes la competitividad no lo vas a hacer bien en la Champions. Hay que manejar el cansancio de los jugadores y aprovechar este período para que lleguen al cien por cien”, manifestó en rueda de prensa.

“Por esta razón he cambiado el equipo ante el Atlético de Madrid y mañana. Todo el año se ha hablado de que el entrenador del Real Madrid no rotaba y, ahora que lo hace, nadie está contento. Es el momento de dar minutos a todos para llegar en la mejor condición a la final del día 28″, añadió.

Haciendo balance de la Liga que va terminando y que ya conquistó hace dos jornadas, Ancelotti resaltó el carácter de sus jugadores para salir con fuerza de los pocos momentos de debilidad.

“Hemos hecho una liga fantástica y es merecida porque hemos sido más contundentes y eficaz que los otros. La hemos empezado bien, tuvimos dos momentos de dificultades, el partido ante el Espanyol y el del Barcelona, pero el equipo siempre ha competido y luchado. No hay nadie que pueda decir que no es merecida en todos los sentidos, no hay un pero en esta Liga”, opinó.

Y agradeció la facilidad que le han dado los jugadores en cada una de sus decisiones y sin conflictos internos. “Ninguno me ha creado un problema. A veces he tenido dificultad en el pasado en otros equipos para dar descanso a jugadores de nivel, que me ponían mala cara”.

“Aquí, un jugador que ha ganado cuatro Champions le digo que va al banquillo y me dice que no hay problema. El Real Madrid es un club con jugadores con una profesionalidad a tope comparada con otros. Por eso ha sido una temporada sencilla, porque la plantilla ha estado motivada y no me ha dado ningún problema”, dijo.





