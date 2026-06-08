Francia vs. Irlanda del Norte se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN televisará este encuentro para toda Latinoamérica, además de su versión de streaming en Disney Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el lunes 8 de junio desde las 2:10 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y tendrá lugar en el Stade Pierre Mauroy.

Francia se enfrenta a Irlanda del Norte en amistoso internacional. (Video: FFF)

¿Dónde ver Francia vs. Irlanda del Norte?

El partido entre Francia vs. Irlanda del Norte se podrá ver en gran parte de Latinoamérica a través de la señal de ESPN y su plataforma digital Disney Plus. Además, dependiendo del país, la transmisión estará disponible mediante diferentes operadores de televisión y servicios de streaming con derechos para emitir este amistoso internacional.

¿Dónde ver Francia vs. Irlanda del Norte por señal abierta?

La cobertura principal de este amistoso internacional estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica. Los aficionados podrán seguir la previa, el relato del partido y el análisis posterior al encuentro mediante estas plataformas oficiales.

¿Dónde ver Francia vs. Irlanda del Norte por cable?

El compromiso entre Francia vs. Irlanda del Norte será transmitido por ESPN a través de los distintos operadores de televisión por cable y satélite en Latinoamérica. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Disney Plus en su versión de streaming.

¿A qué hora juegan Francia vs. Irlanda del Norte en Francia?

El amistoso internacional entre Francia vs. Irlanda del Norte comenzará a las 9:10 p.m. en territorio francés. El encuentro servirá como una nueva prueba para el conjunto dirigido por Didier Deschamps de cara a sus próximos compromisos oficiales.

¿A qué hora juegan Francia vs. Irlanda del Norte en España?

Para los aficionados que siguen a la selección francesa desde España, el encuentro entre Francia e Irlanda del Norte comenzará a las 9:10 p.m. del mismo lunes 8 de junio. Debido a la cercanía horaria entre ambos países, los seguidores podrán disfrutar del partido en horario estelar.