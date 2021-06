A pesar de ser los vigentes campeones del mundo, Francia todavía tiene una espina clavada. Los dirigidos por Didier Deschamps se quedaron a un paso de tocar la gloria en la Eurocopa 2016 (subcampeones), disputada en territorio galo. El antagonista de aquella noche en el Stade de France fue la selección de Portugal, un rival que marcó mucho en el cuadro francés, sobre todo en el capitán Hugo Lloris.

El guardameta del Tottenham indicó que el conjunto de Cristiano Ronaldo representa “un recuerdo doloroso” en su carrera. Asimismo, precisó que, aunque estén clasificados a los octavos de final, saldrán a jugar con todo el choque ante los lusos por la última fecha de la fase de grupos: “Es importante jugar para ganar, para seguir con la dinámica positiva”.

Francia y Portugal se verán las caras este miércoles 23 de junio en el Puskás Arena. El choque presentará un condimento especial, ya que los actuales monarcas podrían quedar fuera del certamen. El último enfrentamiento entre ambas selecciones se dio en noviembre del 2020. Con gol de N’Golo Kanté, los azules se impusieron por la jornada 5 de la Nations League.

Dembélé rompió su silencio tras conocer la gravedad de lesión

La pesadilla de Ousmane Dembélé con las lesiones continuó este martes, cuando el FC Barcelona anunció que necesitará una cirugía para tratar el problema de rodilla que lo marginó de la Eurocopa. Según el club azulgrana, el internacional con Francia, que se hizo daño ante Hungría, “tiene una desincersión del tendón del bíceps en la rodilla derecha que necesitará tratamiento quirúrgico”. El popular ‘Mosquito’ estaría fuera de las canchas por cuatro meses.

Tras conocer la gravedad de su lesión, Dembélé se pronunció en redes sociales y lamentó el hecho de perderse lo que resta de la Eurocopa. Sin embargo, dejó en claro que cuando a las canchas, lo hará más fuerte que antes. El atacante galo ha empezado a ver con optimismo el largo camino de recuperación que debe recorrer.

“Como habrás leído o escuchado aquí y allá, es hora de que deje el equipo francés. ¡Es solo un adiós como dicen! Volveré aún más fuerte, como siempre lo he hecho. Los obstáculos me hacen crecer. Las semanas de entrenamiento y superación nos han unido como nunca. Este grupo es fuerte y lo sé. ¡Todos nos conocemos! Desde ahora me he convertido en el primer seguidor de los ‘Bleus’”, publicó Dembélé en Instagram.





