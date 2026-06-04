Por un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de (Disney Plus) para toda Latinoamérica, mientras que en otros territorios también estará disponible a través de DAZN. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse este jueves 4 de junio, está programado para las 2:10 p.m. (hora peruana), con siete horas más en España.

Francia vs. Costa de Marfil chocan en amistoso internacional. (Video: FFF)
Francia vs. Costa de Marfil chocan en amistoso internacional. (Video: FFF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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