Este lunes 8 de junio desde las 2:10 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Stade Pierre Mauroy. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de la alternativa de streaming en Disney Plus. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Francia se enfrenta a Irlanda del Norte en amistoso internacional. (Video: FFF)
Francia se enfrenta a Irlanda del Norte en amistoso internacional. (Video: FFF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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