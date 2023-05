El último sábado, PSG empató 1-1 ante Estrasburgo en calidad de visitante y consiguió así el título de la Ligue 1 de Francia. Si bien el gran objetivo de la temporada era la Champions League, el equipo de Lionel Messi y Kylian Mbappé volvió a demostrar que en Francia no hay otro mejor. Semejante logro ha llevado a Christophe Galtier a pedir otra oportunidad de cara al 2023-24. El técnico francés es consciente de que ha empezado a sonar lejos del Parque de los Príncipes, pero espera que lo hecho en su primer año en el banquillo parisino sea suficiente para quedarse en el distrito XVI de París.

Luego de los respectivos festejos, Galtier resaltó el trabajo que hizo como entrenador del PSG. Estima que manejó de forma adecuada los tramos más difíciles de la temporada. Además, pidió no menospreciar la Ligue 1 de Francia a pesar de que la ganó con relativa facilidad.

“Creo que me merezco una segunda temporada en el PSG. Lo he dado todo, con mucha energía. Fui capaz de mantener el rumbo en momentos difíciles. Personalmente tengo la sensación de que me he ganado el derecho de continuar”, ha dicho Galtier en conferencia de prensa tras el nuevo título del PSG.

“Que nadie banalice esta liga. Ser campeón siempre es complicado y le doy mucho valor a lo conseguido. Es una satisfacción enorme porque en París hay una presión absolutamente desmedida”, agregó el entrenador francés, cuyo contrato termina el 30 de junio de 2024.

Al baile de nombres que emergen como posibles sustitutos de Christophe Galtier en el banquillo del París Saint-Germain acaba de imponerse uno con ventaja sobre el resto, el español Luis Enrique, libre desde que dejó la selección española tras el Mundial de Qatar, según publica Le Parisien.

Luis Enrique llegaría a un vestuario donde el español es una lengua muy corriente y podría coincidir con Sergio Ramos, si el central sigue la próxima temporada, un jugador que tuvo a sus órdenes en la selección pero cuyas relaciones no acabaron de la mejor manera.

Además, Luis Enrique ha sabido desarrollar en sus equipos un juego vistoso al tiempo que eficaz, lo que le convierte en el hombre ideal para ocupar el puesto a ojos de Doha, del presidente, Nasser Al-Khelaifi, y del director deportivo, Luis Campos.

