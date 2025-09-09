Gol de Kylian Mbappé para el 1-1 de Francia vs. Islandia. (Video: ESPN)
Después de estrenarse en las con un triunfo por 2-0 sobre Ucrania, parecía que no pasaría apuros para doblegar a . Sin embargo, el conjunto nórdico abrió el marcador con el tanto de Andri Guðjohnsen (21′), poniendo en apuros a los dirigidos por Didier Deschamps. En medio de la insistencia para igualar la cuenta, el seleccionado ‘galo’ halló el camino a través de una infracción que le cometieron a Marcus Thuram dentro del área, propiciando la pena máxima que se sancionó con la intervención del VAR. En ese sentido, tomó el balón y no falló desde los 12 pasos, colocando la igualdad en el Parque de los Príncipes (45′). Con este 1-1 parcial, ‘Kiki’ y los suyos saldrán con todo en busca de la remontada.

