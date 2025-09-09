Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Definición de lujo! Gol de Kylian Mbappé para el 1-1 de Francia vs. Islandia
Después de estrenarse en las Eliminatorias Europeas 2026 con un triunfo por 2-0 sobre Ucrania, parecía que Francia no pasaría apuros para doblegar a Islandia. Sin embargo, el conjunto nórdico abrió el marcador con el tanto de Andri Guðjohnsen (21′), poniendo en apuros a los dirigidos por Didier Deschamps. En medio de la insistencia para igualar la cuenta, el seleccionado ‘galo’ halló el camino a través de una infracción que le cometieron a Marcus Thuram dentro del área, propiciando la pena máxima que se sancionó con la intervención del VAR. En ese sentido, Kylian Mbappé tomó el balón y no falló desde los 12 pasos, colocando la igualdad en el Parque de los Príncipes (45′). Con este 1-1 parcial, ‘Kiki’ y los suyos saldrán con todo en busca de la remontada.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.