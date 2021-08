A pesar de no estar viviendo un gran verano, Javier Pastore asistió a la presentación de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes, su nueva casa tras haber fichado por el Paris Saint-Germain. El ‘Flaco’ aún no ha podido entrenar bajo las órdenes de José Mourinho en la AS Roma, puesto que comentó que su club no le permite ni siquiera sentarse a hablar con su técnico sobre su futuro en Italia.

Su compatriota, ex compañero en la Selección de Argentina, fue presentado ante miles de fanáticos del PSG, justo antes del encuentro ante Estrasburgo por la Jornada 2 de la Ligue 1. Fue en este momento donde el ‘Flaco’ estuvo presente para seguirlo de muy cerca.

Tras un gran reencuentro entre ambos futbolistas, él le brindó sus más grandes deseos en esta nueva aventura futbolística para la ‘Pulga’. Pastore atendió a las cámaras de ‘ESPN’, donde mencionó que, en cierto modo, sabía que el rosarino podría terminar en Francia.

“Nunca pensé que iba a irse de Barcelona, pero sabía que si se iba, vendría a París. Este es un club muy importante y con la llegada del mejor jugador del mundo seguirá creciendo”, aseguró.

Eso sí, tener a Messi dentro de un plantel obligará a Mauricio Pochettino, entrenador del elenco parisino, a tener que dar un paso al frente y pelear por todo en esta temporada. “Ahora les van a pedir que ganen todo. Él tiene la personalidad para estar al frente. Les va a ir muy bien”, dijo.

Pastore, que militó durante siete temporada en el PSG antes de fichar por la AS Roma, dijo que la afición le recibió con “mucho cariño”. “Me quieren mucho y yo a ellos. Messi va a vivir muy bien aquí. Le dejarán espacio para tener una buena vida”, finalizó el delantero argentino.





