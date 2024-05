Las lesiones no dejan de perseguir a Lucas Hernández y la peor noticia se ha hecho realidad: se perderá la temporada y no podrá jugar la Eurocopa 2024. El futbolista de París Saint-Germain ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tras salir lesionado durante el partido de Champions League ante el Borussia Dortmund. Sí, la misma lesión que tuvo en el Mundial Qatar 2022, cuando defendía los colores de la Selección de Francia.

“Lucas Hernández sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda tras salir lesionado durante el partido de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Una resonancia magnética realizada hoy confirmó el diagnóstico realizado por los médicos del club el miércoles por la tarde. El jugador será operado en los próximos días. Seguirá una nueva actualización”, detalla el comunicado expuesto por el cuadro parisino.

La derrota ante Borussia Dortmund no ha sido la única mala noticia que sufrió el equipo. El ex Atlético de Madrid cayó en la rodilla y es seguro que se perderá el duelo de vuelta en las semifinales de Champions League. Este problema se dio cuando buscó evitar la acción del gol de Niclas Füllkrug. A pesar que buscó seguir jugando, no pudo más.

Lucas Hernández se pierde la Eurocopa 2024. (Foto: AFP)

El defensa no solo dice adiós a la temporada, sino que no será convocado por Deschamps para la próxima Eurocopa. En el Mundial Qatar 2022 tuvo la oportunidad de ser titular, pero en el primer partido - ante Australia por el Grupo D - dio una mala pisada y tuvo un problema más con la rodilla.

Cabe resaltar que aún no había pasado un año desde que se recuperó de la última lesión, donde estuvo 219 días de baja. Lucas ha vuelto a recaer, teniendo en cuenta que también estuvo 178 días sin actividad en 2018 por una esguince de rodilla. Además, en la 2019-20 sufrió una rotura del ligamento, en esta ocasión, del tobillo.

La palabra de Lucas Hernández

A través de su cuenta de Instagram, el defensa dio su descargo ante la difícil situación que lo mantendrá alejado de las canchas entre 6 y 7 meses. Dicho de otro modo, se perderá esta parte final del curso y el comienzo de la siguiente, con un regreso estimado para enero o febrero.

“Cuando firmé por el PSG hice la promesa de dar mi corazón y mi alma a este equipo y eso es lo que he hecho desde entonces. Desafortunadamente, durante el partido ante el Borussia terminé con una lesión. Volví al campo y traté de seguir luchando por nuestro equipo, pero no fue posible. Me gustaría agradecer a todos mis fans y seres queridos por el amor y el apoyo. Regresaré más fuerte que nunca”, prometió.





