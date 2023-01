La salida de Karim Benzema de la Selección de Francia por la puerta de atrás sigue generando revuelo en el mundo. Tras sin acción en la previa al debut en la Copa del Mundo Qatar 2022 por lesión muscular durante los entrenamientos, con el correr del tiempo el goleador del Real Madrid se recuperó y estuvo listo para apoyar a los ‘Bleus’, pero nunca fue llamado de regreso por Didier Deschamps para que regrese a la concentración.

“Hablé con Karim después de su marcha, saben su situación y su periodo de recuperación”, sostuvo el técnico francés. “Me ocupo de los 24 jugadores que están aquí. Les dejo eso si quieren hablar, debatir, imaginar. No voy a comentar cosas que no afecten nuestro día a día”, concluyó en el momento del desarrollo del Mundial.

La cita mundialista avanzó: jugadas las fases definitivas de eliminación directa y ya con Francia en la gran final, Deschamps -en conferencia de prensa antes de chocar con Argentina- fue consultado nuevamente si iba tener en cuenta al ‘Gato’: el francés se encontraba aún en la lista de convocados, quien ya se encontraba listo e incluso ya había disputado un par de amistosos con el Madrid.

“Hacerme esta pregunta es incómodo. No me ocupo de las invitaciones de jugadores, exjugadores o lesionados. Algunos estarán allí, otros no. Somos 24. Ya están fuera Nkunku, Benzema o Lucas, que formaron parte del comienzo de la aventura. Hoy tengo 24 jugadores para la final contra Argentina”, apuntó cerrando la puerta.

La declaración de Deschamps fue tomado por Benzema como un desplante y decidió dar un paso al costado de la selección y dar por terminada de manera definitiva su vinculo. “¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba”, escribió en sus redes sociales, a modo de protesta en referencia a su pasado y actualidad en la selección de Francia.

Sale a luz el boicot de Francia

Daniel Riolo, periodista francés de RMC, habló sobre el manejo de la lesión de Karim Benzema y qué hicieron Didier Deschamps y la federación francesa antes del inicio del Mundial. “Le pidieron forzar los entrenamientos cuando no quería. Se volvió a lesionar. Para mí fue una recaída. Pero podría haber estado en el banquillo para los octavos de final, y en cuartos hubiera estado plenamente operativo”.

El periodista también explicó que algunas de las decisiones del cuerpo técnico que no gustaron a los ‘pesos pesados’: “Ahí tiene una verdad que hay que decir. Karim se merecía más respeto. Lo tomamos por idiota y lo echamos. A algunos jugadores como Lloris, Griezmann o Giroud no les disgustó que se fuera “, argumentó.

“Deshcamps no quería a Benzema y su vuelta a la selección. No sabe gestionar las personalidades y los diferentes egos que puede haber en un vestuario. Es fuerte en la construcción de un grupo, que no es lo mismo. Benzema representó un problema para él”, concluyó.





