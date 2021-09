Nueva ‘bomba’ dentro de las familias de las estrellas de la selección de Francia. Al encontronazo de la mamá de Rabiot con algunos jugadores, tras la eliminación ante Suiza en los octavos de la Eurocopa, se le suma un nuevo capítulo que tiene, ahora, a la madre de Kylian Mbappé como conspiradora de un boicot contra el combinado ‘Le Bleu’. Ya hay revuelo y también respuesta en Twitter.

La información la dio el diario ‘Le Figaro’, que señalaba que Fayza Lamari, madre de Mbappé, había mantenido reuniones secretas con varios periodistas para montar un complot contra la campeona del mundo.

Pero ha sido la propia progenitora del delantero del PSG, la que no ha querido dejar pasar tiempo y dar espacio a más especulaciones, y respondió con dureza en su cuenta de Twitter.

“Falsos secretos y engaños reales. Ahora que estoy en ‘el negocio’ durante mucho tiempo, creo que sé un poco sobre códigos y reglas. Pero nunca me he acostumbrado a la malicia y a la deshonestidad”, empieza su mensaje Fayza Lamari.

Y añade: “Afirmar que organicé reuniones con periodistas con fines más o menos conspirativos es una tontería total. Porque sé que, si quiero guardar un secreto, evito compartirlo con periodistas (si hubo reuniones con periodistas, pero simplemente reuniones de cortesía con fines formales)”.

“Este fragmento logró engañar al mundo, por lo que el periodista podría aceptar la idea de donar parte de sus ganancias a la Fundación Premier de Cordée, de la que Kylian es uno de los patrocinadores. Prometido, no mantendríamos la iniciativa en secreto”, concluyó en su respuesta a ‘Le Figaro’ la madre de Mbappé.

Discusión entre familias de Rabiot, Pogba y Mbappé

Luego de la eliminación de Francia ante Suiza en los octavos de final de la pasada Eurocopa, medios galos informaron sobre una acalorada discusión entre la madre de Adrien Rabiot, Veronique, y las familias de Kylian Mbappé y Paul Pogba el 28 de junio en las gradas del estadio de Burcarest.

Consultado sobre el tema, Rabiot negó rotundamente la discusión entre su madre y las familias de sus compañeros en la selección francesa. Para el exjugador del PSG, es preferible no seguir hablando del tema.

“Me sorprendió escuchar todo eso (...) He hablado con ella (Veronique) y la creo cuando me dice que no pasó nada. Imágenes acaloradas son normales. ¿Quién sabe lo que ha dicho cada uno?”, dijo Adrien, en una entrevista publicada este domingo en el programa Telefoot de TF1.

