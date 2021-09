Un golpe en la pantorrilla derecha sacó a Kylian Mbappé de la concentración de Francia y envió de regreso con el PSG. El delantero francés, gran protagonista del último mercado de fichajes de verano, sufrió un golpe durante el partido contra el Bosnia y Herzegovina y Didier Deschamps decidió dejarlo en libertad. Y en rueda de prensa previo al duelo del sábado ante Ucrania, ha querido hablar y explicar su decisión.

“Seré claro: Kylian sintió algo al final del partido. Hicimos exámenes, donde se usó el término tranquilizador. Pero tranquilizador en el sentido de que descarta una rotura de fibra, que le habría dejado fuera varios semanas y más de un mes (de ausencia)”, explicó el seleccionador francés.

“Más allá de eso, tenía algo. Es una lesión que ya tenía con su club, en mayo. Es más o menos la misma sensación que le hizo perderse el partido de vuelta ante el Manchester City (en la semifinal de la Champions League)”, dijo tajante apuntando al PSG.

Y agregó: “Mientras no haya posibilidad de que él esté disponible mañana (sábado) o martes, no veo el sentido de que él o nosotros nos quedemos allí. Yo no podría haber estado allí. Aproveche. Los tiempos son muy cortos. Al descartar una lesión mayor, tiene un problema que es muscular. No es articular, a pesar de todo. Ahí hay dolor. No había forma de que pudiera estar en forma mañana y martes”.

Nueva oferta del Madrid para enero

De acuerdo al diario ‘ABC’ de España, el trece veces campeón de Europa volverá a la carga por ‘Donatello’ en enero de 2022, cuando le queden menos de seis meses de contrato con el PSG.

Según la citada fuente, amparándose en el reglamento de la FIFA que permite a los futbolistas hablar con cualquier club cuando tenga menos de un semestre de vínculo, Real Madrid negociará directamente con Mbappé, el padre y el representante de este. PSG no podrá interponerse.

El club de la capital española pondría sobre la mesa un contrato por seis temporadas, de 2022 a 2028. Por cada año, el Madrid ofrece un salario de 30 millones de euros, una cifra que supera ampliamente lo que percibe en el París Saint-Germain (18 millones).

Para terminar de convencer a Mbappé y su entorno, Real Madrid, siempre según ‘ABC’, ofrecerá al padre y representante del futbolista una prima de 60 a 80 millones de euros que podrá repartirse con su hijo. Será una forma de compensar su llegada a costo cero desde la Ligue 1.





