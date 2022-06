Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los jugadores más mediáticos con el paso de las temporada y a fines de esta fue parte de una negociación con Real Madrid que parecía estar resuelta, pero no fue así y terminó renovando por tres temporadas con Paris Saint Germain. Florentino Pérez hizo énfasis de su cambio de actitudes y cómo cambio la figura del jugador que quería para su equipo.

Desde el pasado mercado de fichajes, Mbappé fue claro en su deseo de jugador por Real Madrid por un sueño de niño acompañado de fotos y diversas situaciones. Sin embargo, una serie de sucesos generaron el cambio de parecer de la estrella del fútbol mundial que tiene 23 años.

Palabras contra Neymar: A pocos días del cierre del mercado de fichajes, Mbappé fue visto criticado a Neymar en un momento de calentura inexplicable. El francés se vio enfadado, fue captado por las cámaras diciendo “ese ‘clochard’ nunca me la pasa”. Clochard es un término despectivo parecido a ‘mierda’ o ‘apestoso’.

Cruce de palabras con Oukidja: En un partido de la Ligue 1 contra Metz, el jugador insultó al portero rival Oukidja antes de celebrar la victoria junto a sus compañeros. El guardameta fue a buscar a Mbappé que hizo caso omiso al enfado del rival. Al terminar el partido, el entrenador del Metz Frederic Antonetti fue muy duro con Mbappé. “Adoro a Mbappé como jugador, pero debería tener un comportamiento distinto si quiere que la gente lo quiera. Se beneficiaría si fuera más humilde”.

La no participación en comerciales de la Selección de Francia: el delantero no quiso participar en anuncios de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) porque no acepta aparecer junto a auspiciadores de los cuales no se encuentra ligado.

Fue la primera vez en la historia de la FFF que un jugador había traspasado esa línea. Delphine Verheyden, abogada del jugador explica la postura de su representado. “Además de la pérdida de ingresos que puede haber para los jugadores, existe sobre todo un gran riesgo de distorsión de su imagen. Cada uno es entonces libre de decidir si quiere quedarse con este dinero o beneficiar al fútbol desde abajo. Aquí es donde Kylian quiere intervenir en lo que genera”, mencionó.

El desplante a Real Madrid: “En dos semanas Mbappé cambió de opinión”, aseguró Florentino Pérez. Y es que el propio jugador le había dejado claro al equipo blanco que su único sueño era jugar en el Real Madrid. En pocos días decidió echar por tierra todo lo hablado con el club para firmar su nuevo contrato millonario con el PSG.

Las palabras sobre el fútbol de Sudamérica: “En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, aseguró Kylian Mbappé cuando le consultaron sobre el nivel de los otros continentes.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.