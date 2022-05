LaLiga Santander sorprendió el pasado sábado tras revelar que interpondrá una denuncia contra el PSG ante la UEFA debido a que cree que, al renovar a Kylian Mbappé, incumple inmediatamente el Fair Play financiero. La noticia llegó a oídos de los dirigentes del cuadro parisino y decidieron no quedarse callados.

Este lunes, en la conferencia de prensa que sirvió para anunciar de manera oficial la renovación del atacante francés, Nasser Al-Khelaifi, presidente del cuadro ‘bleu’, decidió responderle a Javier Tebas, máximo representante del torneo español.

“Creo que el presidente de la Ligue1 puede responder a eso. Quizá tenga miedo de que la Ligue 1 sea mejor que LaLiga. Eso es bueno para nosotros”, inició el mandatario, que consiguió extender el contrato de Kylian hasta el 2025.

Al-Khelaifi pidió respeto por la Ligue 1. “LaLiga no es la misma que hace tres o cuatro años. Tengo respeto por todos los clubes, pero necesitamos respeto también. El respeto es crucial. No voy a entrar en lo que has preguntado porque no es asunto mío.”, sentenció.

El empresario dejó claro que es momento de olvidar lo que sucede fuera del PSG. “Estamos centrados en nuestro club, en nuestro jugador top mundial. Eso es lo que nos preocupa. Tenemos al mejor jugador del mundo con nosotros tres años. Lo que otra gente diga no es un tema. No lo escuchamos, nosotros nos centramos en nuestro proyecto”, dijo.

¿Cuál fue la denuncia de LaLiga al PSG?

“LaLiga quiere manifestar que este tipo de acuerdos atentan la sostenibilidad económica del fútbol europeo poniendo en peligro a medio plazo centenares de miles de puestos de trabajo y la integridad deportiva, no solo de las competiciones europeas, sino también de nuestras ligas domésticas”, apuntó LaLiga en una nota.

Un acuerdo que se produce “mientras aquellos clubes que podrían asumir la llegada del jugador sin ver comprometida su masa salarial, se queden sin poder ficharlo”.

“Por todo lo anterior, LaLiga va a interponer una denuncia contra el PSG ante la UEFA, autoridades administrativa y fiscales de Francia y ante los órganos competentes de la Union Europea, para continuar en defensa del ecosistema económico del fútbol europeo y de la sostenibilidad del mismo”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.