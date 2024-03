Es un hecho que Kylian Mbappé dejará de vestir la camiseta del Paris Saint-Germain al final de la temporada. Ya le comunicó la decisión al presidente Nasser Al-Khelaifi y no hay vuelta atrás. Por tal motivo, el entrenador Luis Enrique, desde hace unas semanas, ha comenzado a iniciar los partidos con ‘Donatello’ en el banco de suplentes. Y repitió la fórmula este domingo: el francés jugó los últimos veinte minutos en el empate (2-2) ante Reims. Luego del duelo, el técnico español sorprendió a todos al despedirse de ‘Kiki’, deseándole lo mejor en su futuro profesional.

Luis Enrique ya había comentado que el equipo parisino “tiene tarde o temprano que acostumbrarse a jugar sin Kylian Mbappé”. Entonces, en los últimos cuatro partidos por la Ligue 1, el campeón del mundo ha iniciado acciones en el banquillo y suele ingresar en la segunda mitad. Los resultados, hasta ahora, no ha sido los esperados: una victoria y tres empates.

El entrenador está viendo cómo se desenvuelven en ataque sus otros delanteros. La estrategia ha costado tropiezos que, por ahora, no están saliendo muy caros (PSG es líder de la Ligue 1 con diez puntos de diferencia). Es claro que Luis Enrique ya no quiere poner al exjugador de Mónaco de titular, y este domingo sorprendió a todos al despedirse de él y desearle lo mejor en lo que viene.

El asturiano no esconde lo que piensa sobre la decisión del jugador y fue contundente ante las cámaras de Amazon Prime: “Sólo puedo desearle a Kylian Mbappé todo lo mejor para el futuro. Es un jugador fantástico y una persona todavía mejor. Le deseo lo mejor de lo mejor”. Sin duda, un mensaje que tiene aire a despedida. Como es de conocimiento público, ‘Kiki’ ya tendría todo arreglado con el Real Madrid.

Asimismo, sobre la decisión de poner a Mbappé en el banco de suplentes, Luis Enrique agregó: “Mis decisiones han sido siempre las mismas a lo largo de la temporada. De hecho, ayer me decía en Paris TV que soy el entrenador que más jugadores cambia de la liga. Voy a seguir, siempre y cuando vea que mis jugadores me acompañan, seguiré utilizando esa estrategia. Diría que de sobresaliente me ha ido”.





¿Cuánto ganará Kylian Mbappé en Real Madrid?

En el Santiago Bernabéu son conscientes de que vestir la camiseta es un honor para cualquier futbolista. Sin embargo, no solo de gloria vive el hombre. Es por eso que el presidente Florentino Pérez está dispuesto a darle a Kylian Mbappé uno de los sueldos más competitivos en el mercado europeo.

Según ha informado Le Parisien, le ofrecería un salario neto de 25 millones de euros y el francés ya habría dado el OK a la cifra. Lógicamente, este número no contempla lo que el atacante galo, de 25 años, puede llegar a ganar por conceptos de publicidad y derechos de imagen.

¿En cuánto está valorizado Kylian Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, el delantero de la Selección de Francia, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El goleador, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





