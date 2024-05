Luego de siete temporadas en las que ganó todo a nivel doméstico (15 campeonatos), Kylian Mbappé se despidió del PSG con el título de la Copa de Francia ante Lyon. Si bien no logró marcar en su último partido con el elenco parisino, se va igual con la sensación de haberlo dejado todo por la institución. Y como no podía faltar, tras el cierre de la temporada, Luis Enrique habló sobre la anunciada salida de ‘Kiki’, que tiene todo listo para irse al Real Madrid, y los planes a futuro que tiene el club en la ‘era ‘post Mbappé'.

“He tenido la suerte de entrenar a Kylian esta temporada. Ha sido una temporada difícil para él. Después de siete años y muchos éxitos, es muy difícil decir adiós. Siempre estaba dispuesto a ayudar a su equipo. Este partido ha sido la guinda del pastel, aunque no haya marcado. Pero ha estado ahí para todo. Es un jugador diferente”, explicó Luis Enrique sobre la importancia de la estrella francesa.

Tras ello, el técnico del PSG explicó qué pasará con el equipo la próxima temporada cuando su máxima figura ya no esté en su plantilla. “Es evidente que es un jugador diferente, no lo vamos a suplir con ningún otro jugador, olvidaros, no hay sustituto de Kylian Mbappé”, mencionó. Eso sí, Luis Enrique desveló que habrá varios fichajes de cara a la siguiente campaña para intentar tapar la salida del francés.

“Cuatro, cinco, seis fichajes, los que podamos hacer. El sustituto de Kylian será el equipo. Vamos a intentar conseguir más como equipo. Será un reto para todos los jugadores que fichen aquí. Queremos hacer historia y ganar esta Champions League. No sé cuándo la ganaremos, pero lo conseguiremos. Estamos a final de temporada. Pero las negociaciones empiezan”, añadió.

En esa misma línea, el extécnico de la selección de España no quiso dar a conocer todavía qué perfil de jugador empezarán a buscar tras la salida de Mbappé, pero contó que la operación ya está en marcha. “Vamos a intentar mejorar la plantilla. El proyecto del PSG es impresionante dado nuestro potencial. El acuerdo se hará con Luis Campos y nuestro presidente. Fichar buenos jugadores sigue siendo un paso difícil. Hay que tener en cuenta el tiempo que tardan en adaptarse. Hay vacaciones, pero no para mí”, señaló.

¿Cuánto ganará Kylian Mbappé en Real Madrid?

En el Santiago Bernabéu son conscientes de que vestir la camiseta es un honor para cualquier futbolista. Sin embargo, no solo de gloria vive el hombre. Es por eso que Florentino Pérez está dispuesto a darle a Mbappé uno de los sueldos más competitivos en el mercado europeo.

Según ha informado Le Parisien, le ofrecería un salario neto de 25 millones de euros y Mbappé ya habría dado el OK a la cifra. Lógicamente, este número no contempla lo que el delantero francés, de 25 años, puede llegar a ganar por conceptos de publicidad y derechos de imagen.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR