‘No tenéis ni p... idea’, el documental sobre Luis Enrique, está próximo a estrenarse pero ya están saliendo a la luz grandes momentos. Este jueves, Movistar Plus presentó un adelanto donde se puede ver al técnico español dándole una charla motivacional a Kylian Mbappé. Esto sucedió después de que el PSG perdiera la ida de los cuartos de final de la pasada Champions League ante el FC Barcelona. El asturiano utilizó al legendario Michael Jordan para animar a ‘Donatello’ y los resultados fueron los esperados: el francés fue la figura en la histórica remontada al Barça.

Como se recuerda, el conjunto parisino cayó por 3-2 en casa y tenía que viajar a Cataluña en busca de la remontada. Mientras revisaban lo que había pasado en el Parque De Los Príncipes, ‘Lucho’ decidió hacer un discurso pasional sobre la importancia del líder del equipo en el campo de juego. El entrenador recordó lo que hacía el exjugador de baloncesto para ayudar a sus compañeros.

“He leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los h****s a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de p***. Tú tienes que dar ese ejemplo como persona y jugador de ir a presionar”, fueron las primeras palabras de Luis Enrique a Mbappé, quien estaba sentado observando de cerca lo que decía su entrenador en aquel entonces.

“Vas a ser tú el que te pegues presionando a Cubarsí todo el partido para que no avance y a Ter Stegen, y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Tú eres un fenómeno, un top mundial, sin ninguna duda, pero a mí eso no me vale. Cuando no puedas ayudarnos con los goles y coges a dos compañeros como Ousmane y Barcola y te pones a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una p*** máquina”, añadió muy emocionado el estratega de 54 años.

El exentrenador de la Selección de España sabía que ‘Kiki’ se iba a mudar al Santiago Bernabéu al final de la temporada, así que le dejó la siguiente frase: “Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande”. Así de sincero se mostraba el técnico con Mbappé. Aunque el discurso tuvo efecto y el francés encaminó la remontada del PSG, ‘Donatello’ no pudo despedirse de la mejor forma porque el equipo cayó ante el Borussia Dortmund en las semifinales.

Kylian Mbappé marcó un doblete al Barcelona en el partido de vuelta. (Foto: Getty Images)

Mbappé, la figura de la remontada parisina

Kylian Mbappé salió al campo del Estadio Olímpico Lluís Companys con hambre de gloria y fue pieza clave en el contundente triunfo por 4-1 sobre el Barcelona. ‘Donatello’ anotó dos goles, uno de penal en el minuto 61 y otro en el minuto 89, para sellar el pase del PSG a las semifinales de la Champions League. Lamentablemente, el sueño de llegar a la final se derrumbó tras perder ante el Dortmund por un global de 2-0.

¿De qué trata el documental de Luis Enrique?

‘No tenéis ni p... idea’ es un documental que consta de tres capítulos en el que se podrá conocer más a fondo el trabajo de Luis Enrique en su primera temporada en el Paris Saint-Germain. “Un seguimiento exhaustivo a la vida personal y profesional de Luis Enrique en su última temporada, mostrando un enfoque distinto y mucho más cercano del protagonista”, señaló Movistar.

Recordemos que, en su primer año en la ciudad francesa, el técnico español ganó tres títulos nacionales: la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia. Además, quedó muy cerca de clasificar a la gran final de la UEFA Champions League. Realizó un buen trabajo y los altos mandos del PSG están contentos, por tal motivo, le han dado toda la confianza.





