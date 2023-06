Este lunes, Kylian Mbappé informó de manera oficial al PSG que no ejecutará su cláusula de renovación de un año suplementario que disponía en su contrato y que debía activar antes del 31 de julio. De acuerdo con L’Équipe, el delantero estaría decepcionado por el rendimiento del equipo y las promesas que no se cumplieron. Ahora, la presión recae en el cuadro parisino, que evalúa venderlo en el mercado de pases que se avecina.

El medio francés resaltó que el exjugador de Mónaco no activó la opción de extender su contrato y eso significa que su acuerdo terminará el próximo junio de 2024. La posición del PSG es no perder a Mbappé gratis: firma un nuevo contrato ahora o es vendido por una cifra altísima a los clubes que estén interesados en ficharlo.

En estos momentos la directiva del equipo está debatiendo si conviene su salida o no en el mercado de verano en Europa. El crack de la selección francesa está desilusionado porque no se dieron las promesas que le hizo Al Khelaïfi, presidente del club, en 2022. La idea de venderlo pronto es no atravesar por un escenario similar al que se vivió durante la última temporada.

De todas maneras, el objetivo principal del PSG es llegar a una renovación, pero si el futbolista ya no está interesado, su venta podría darse más pronto lo que nos imaginamos. Eso sí, desde Francia informan que Kylian no tenía la obligación de notificar tan pronto su decisión de no renovar y que esto le ha caído como un baldazo de agua fría a los dirigentes.

La estrategia del campeón de la Ligue 1 en el mercado de pases era armar un nuevo equipo competitivo para dotarle de garantías al jugador campeón del mundo. Mbappé había señalado en un par de ocasiones que seguiría el próximo curso en París, pero parece que no está dispuesto a seguir más allá de 2024 en la capital francesa.

Real Madrid: el más interesado en Mbappé

Con la salida de Karim Benzema, Real Madrid está buscando a un nuevo delantero para la próxima campaña. El elegido era Harry Kane del Tottenham, debido a que Kylian Mbappé todavía estaba ‘amarrado’ al PSG. En la capital española pensaban esperar hasta 2024 para intentar al fichaje, pero la noticia del lunes podría cambiar los planes. Toca estar atentos a todos los movimientos que se realicen en el mercado.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.