La complicada relación entre el París Saint Germain y Kylian Mbappé parece insostenible, por lo que solo es cuestión de tiempo para que puedan llegar a un acuerdo y así ponerle fin a esta novela que tiene en vilo a toda Europa. Por lo pronto, este lunes empezarán los trabajos de pretemporada y el delantero francés tendrá su primer contacto con su nuevo director técnico, Luis Enrique, quien ha preferido mantenerse al margen de las discusiones entre el futbolista y el club de la capital de Francia.

Esta postura de Mbappé ha llevado a que varios personajes ligados al fútbol opinen sobre el asunto y, en su mayoría, están en contra del futbolista. Este es el caso de Paolo Di Canio, exjugador con pasado en la Lazio y el West Ham United, quien no perdonó a ‘Kiki’ y le dio con todo por su decisión de no querer renovar con el PSG, lo cual ha puesto a la institución parisina en una difícil encrucijada.

En diálogo con Sky Sports Italia, el exdelantero manifestó que le parece desagradable la actitud de Kylian con un equipo que le paga tanto dinero. Asimismo, agregó que, por más que quiera ganar más o buscar un mejor contrato fuera de París, es ahí donde queda demostrada la honorabilidad del jugador, algo que el nacido en Bondy no está demostrando.

“Es una vergüenza que Mbappé se comporte así con el PSG después de ganar entre 200 y 300 millones de euros, aunque para no ser hipócrita, todo el mundo intenta ganar más. Luego están los aficionados, el club y la honorabilidad que no se puede comprar ni con 2.000 millones de euros y él no está respetando nada de eso”, señaló.

‘Paolino’ siempre se caracterizó por decir las cosas sin pelos en la lengua y esta vez no fue la excepción. El italiano no tuvo reparos en calificar la actitud de Mbappé como “indecente”, ya que se está aprovechándose de su lugar en el PSG para hacer lo que le da la gana, algo que ya pasó antes cuando decidió quedarse después de haber tenido un acuerdo de palabra con el Real Madrid.

“Podemos juzgar los errores del PSG pero, lo digo abiertamente, Mbappé es un indecente. Indecente, eso es lo que es. Se aprovechó de esta situación hace un año y ahora está haciendo lo mismo, amenazando con irse gratis el próximo para llevarse millones en el Real Madrid. El PSG se ha puesto en esta situación porque le mimaron, ahora debe limitar el daño y tomar una decisión”, puntualizó.

Di Canio consideró que Mbappé es un indecente.





¿Qué quiere Mbappé y cuál es la postura del PSG?

La situación entre el PSG y Kylian Mbappé es muy sencilla. Mientras que el atacante quiere cumplir su contrato hasta junio del 2024 pero sin una renovación de por medio, el club parisino no está de acuerdo y, de no extender el vínculo, está dispuesto a venderlo en este mercado de pases para que deje dinero en sus arcas. Con ese panorama, todo tendría que definirse en los próximos días, cuando la pretemporada con Luis Enrique ya esté en marcha.





