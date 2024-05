Como era de esperarse, la reciente eliminación de la Champions League a manos del Borussia Dortmund comienza a traer consecuencias en la planificación deportiva del París Saint Germain. Ya que Luis Enrique se mantiene firme en su cargo, pues todavía tiene contrato vigente por una temporada más, empezaron a desfilar los nombres que no estarían en los planes del director técnico español para la campaña que viene. El primero en sonar ha sido el de Manuel Ugarte, quien llegó a mediados del año pasado proveniente del Sporting de Lisboa.

Según la información del medio italiano Corriere dello Sport, el internacional uruguayo no es del agrado de Luis Enrique e incluso reveló que ambos no tendrían una buena relación. Eso explicaría, en gran medida, cómo pasó de ser un titular indiscutible a tener un rol secundario dentro de la plantilla. Aparentemente algo habría sucedido en el transcurso de la temporada que no le cayó para nada bien al exentrenador del FC Barcelona.

Manuel Ugarte fue fichado por 60 millones de euros y se pensaba que encajaría perfecto en el esquema del nacido en Gijón, dadas sus características prestas pada la posesión y buen toque de balón. No obstante, el crecimiento de Vitinha Ferreira también fue quitándole relevancia hasta que finalmente solo le quedó esperar alguna oportunidad desde el banquillo de suplentes.

Corriere dello Sport agrega que, en caso PSG decida ponerlo en venta o inicie negociaciones para una posible cesión, desde Italia hay dos clubes interesados: Juventus y Napoli. Ambas instituciones están en la búsqueda de un volante central con sus virtudes y es del agrado de sus respectivas áreas deportivas, por lo que no tendrían ningún inconveniente en empezar tratativas con el cuadro parisino.

Hay que tomar en cuenta que Manuel Ugarte tiene contrato con el PSG hasta junio del 2028, por lo que lo más probable es que si se da su salida sea con un préstamo con opción de compra. En lo que va de la presente temporada que está cerca de finalizar, el futbolista de 23 años registra un total de 35 compromisos disputados contabilizando todas las competiciones, sin siquiera haber anotado un gol y con tan solo tres asistencias.

De esta manera, PSG comienza a restructurar el armado de su plantel pensando en la campaña 2024-25, que por obvias razones será mucho más exigente que esta. La ausencia de Kylian Mbappé se sentirá desde el primer partido de pretemporada y Luis Enrique tendrá la misión, no solo de armar un equipo competitivo, sino de hacer que el internacional con Francia no haga falta. Parece una tarea imposible, tomando en cuenta todo lo que es capaz de aportar el delantero de 25 años.

En el curso 2023-24, ‘Kiki’ ha tenido su año más goleador desde que llegó al cuadro parisino, marcando 43 goles y sirviendo 10 asistencias en 46 duelos disputados. Si bien no hay nada claro sobre su futuro, todo hace indicar que finalmente terminará marchándose al Real Madrid, un sueño que viene postergando desde hace tiempo y que no puede esperar más. La reciente clasificación de los merengues a la final de la Champions League es un claro ejemplo de lo que está buscando y jamás encontrará en el PSG: un lugar con mística para alcanzar la gloria.

Manuel Ugarte tiene contrato con el PSG hasta junio del 2028. (Foto. Getty Images)





¿Qué se le viene al PSG?

Luego de perder por 1-0 a manos del Borussia Dortmund, PSG volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Toulouse por la trigésima tercera jornada de la Ligue 1 2023-24. Dicho compromiso está programado para el domingo 12 de mayo desde las 2:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el Parque de los Príncipes y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en plataforma de Star Plus.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Marco Reus festeja como un hincha en París