Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en medio de una gran expectativa, pues, para muchos, una nueva estrella estaba frente a nuestros ojos. El joven, que tenía en su habitación carteles de su ídolo Cristiano Ronaldo con el ‘7′ -y tras recibir la ‘bendición’ de ‘CR7′- arribó a la Casa Blanca para continuar su legado. Sin embargo, el delantero no atraviesa su mejor momento y aún no logra mostrar lo magnífico que puede ser con la pelota en los pies, tal como lo hacía en su etapa con el PSG. En medio de esta situación, y tras no ser convocado por la selección de Francia, el tema de la salud mental de ‘Kiki’ volvió al centro del debate. Por ejemplo, el director técnico de la Selección de Francia, Didier Deschamps, destacó la presión que los jugadores enfrentan, no solo desde sus propios clubes, sino también debido a la exposición consta-nte en redes sociales, lo que afecta su bienestar emocional.

“Un futbolista es un ser humano. El ambiente es diferente porque hoy hay una exposición”, destacó el DT para el programa Telefoot de TF1. El técnico indicó que la presión de las redes sociales es un verdadero calvario, que incluso “la palabra más pequeña” tiene repercusiones significativas. Además, señaló que, en muchos casos, los números no reflejan el rendimiento en el campo.

Asimismo, mencionó que, últimamente, los futbolistas están siendo sometidos a una sobreexigencia de actividades. Didier indicó que, tras la Eurocopa, muchos de sus convocados solo tuvieron unas pocas semanas de descanso, debido a sus compromisos tanto con sus clubes como con la selección. “Las exigencias son cada vez mayores, cada vez más alto”, opinó Deschamps.

Por otro lado, el francés mencionó que el agotamiento mental es tan importante como el físico, pero destacó que lo primero siempre está más expuesto. “Es la cabeza la que controla las piernas”, subrayó. Asimismo, indicó que esta presión puede llevar a estados psicológicos frágiles que podrían desembocar en problemas más serios, como la depresión. “Imagina regresar a casa a las 4 de la mañana, apenas descansar y volver a jugar. No hay un solo partido donde el entrenador sugiera tomárselo con calma. A veces, el rendimiento no es el esperado, y eso puede llevar a un estado mental inestable, incluso a la depresión. Es la mente la que le dice al cuerpo qué hacer”

Luego de que Deschamps no convocara a Mbappé a la selección de Francia para los partidos de la Liga de Naciones, el entrenador indicó que su ausencia se debe a que el delantero está “en una situación complicada”. Eso sí, precisó que, en su mente, aún sigue la imagen del gran futbolista que fue y de cómo, a su corta edad, comandó a su selección. Además, subrayó que, si bien actualmente no tiene un lugar debido a su baja temporada en el Real Madrid, su presencia en la nómina podría darse para las siguientes competicion.

Por otro lado, otro que se pronunció sobre el presente de Mbappé fue el defensor del Liverpool, Ibrahima Konaté. Durante el programa Canal Football Club, el francés resaltó la enorme presión que enfrenta al ser considerado uno de los mejores futbolistas de la actualidad. “Quiero tu nivel de fútbol, pero no quiero tu vida”. A su vez, enfatizó que más allá de compartir espacio en la selección, Mbappé es su amigo y siempre estarán listos para apoyarlo. “Si Kylian tiene problemas psicológicos en su vida, siempre estaremos allí para ayudarlo”, afirmó.

Más críticas a Kylian Mbappé

Uno de los puntos centrales de la charla con los medios fue el rendimiento de Mbappé. Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid reveló que no ha discutido la ausencia de ‘Kiki’ en la selección con el jugador, dejando claro que respeta las decisiones del seleccionador de Francia, a la espera de que ello cambie para el 2025. “No he hablado con él de esto, es un asunto del equipo nacional que no tengo derecho a hablar. Son sus decisiones. Mbappé está hundido, como todos, y motivado para sacar adelante este momento complicado por el que pasamos”, aseguró Ancelotti en conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

La ubicación en el terreno de juego también ha sido tema de debate, ya que el francés no puede ocupar la banda izquierda, posición que el DT ha reservado para Vinicius Jr. Según el entrenador, el brasileño es el jugador “que marca diferencias” y, por tanto, no quiere desplazarlo de esa zona. “Mbappé tiene características para jugar de delantero, y no quiero cambiar esto. No es un problema ofensivo, es un problema defensivo”, explicó al respecto.

A pesar de los desafíos recientes, ‘Carletto’ se mostró convencido de que el atacante podrá superar este bache. El entrenador destacó el esfuerzo de Kylian en los entrenamientos y animó a su pupilo a encontrar en esta adversidad una oportunidad de crecimiento. “Está entrenando bien, está viviendo un momento difícil. Tiene que pensar que tiene una oportunidad para salir adelante, con más actitud, más concentración. Así se toman los problemas. Su problema es el de todos, que no somos capaces de sacar nuestra mejor versión. Tenemos una gran oportunidad para sacar esto adelante y ser mejores en el futuro. No hay que bajar los brazos”.

El estratega también aprovechó la ocasión para hacer un ejercicio de autocrítica, reflexionando sobre su propio rol. Ante la pregunta de un periodista sobre su semblante serio y si se había arrepentido de quedarse en el Real Madrid, Ancelotti fue tajante en su respuesta. “No es el momento para reír porque estamos en un momento delicado, porque hay que sacar esto adelante. Es momento de actuar. No me arrepiento de nada, intento seguir disfrutando y seguir en este club que es el mejor del mundo. Estos momentos complicados siempre pasan en el fútbol. Hay que reaccionar mañana y sacar esto adelante”.

