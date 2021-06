Directo al corazón. En el Parque de los Príncipes no tienen contemplado una temporada sin su máxima figura y tienen claro que no solo no lo dejarán salir, sino que además buscarán convencerlo de renovar, pese que hasta el momento ya les ha rechazado algunas ofertas. La nueva estrategia del PSG para retener a Kylian Mbappé, apunta a la familia del delantero francés.

De acuerdo a información que reveló Jesús Gallego en ‘Cadena Ser’, Nasser Al-Khelaïfi viene preparando una gran oferta que no apunta directamente a Mbappé, sino a su familia, algo que en el Real Madrid ya saben e inquieta.

“El Real Madrid no va a fichar a nadie este verano, solo tenía la esperanza de fichar a Mbappé y ya han visto que es imposible. Lo que más preocupa al Madrid es que la oferta que le van a poner a la familia Mbappé en este tiempo para renovar va a ser irrechazable e inigualable por los demás. Nadie va a ser capaz de decirle ‘no’ a esa oferta. La familia más rica del mundo va a hacer todo lo posible por que se quede allí”, señaló el periodista.

Las siguientes semanas serán cruciales, y Mbappé tendrá que tomar una decisión luego de que acabe su participación con Francia en la Eurocopa, pues el Real Madrid no es el único interesado en su fichaje, también entró a escena en los últimos días el Liverpool.

Pero como ya ha informado el medio español, el principal problema para cualquier club que quiera intentar sacar al de Bondy de París es el propio PSG, que en reiteradas ocasiones ha señalado que no le soltará, y ahora viene avanzado con una nueva ofensiva.

Avisó que se va

Sin embargo, el delantero no estaría del todo convencido de quedarse. Y hace unos días, antes de conocerse la oferta que PSG alista para su familia, Mbappé habría comunicado a la directiva parisina su deseo de cambiar de aires.

“Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle, pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Y por eso Doha no quiere escucharle hablar”, reveló Daniel Riolo del medio RMC Sport.

Habrá que ver si finalmente cambia de opinión. Por lo pronto, Kylian Mbappé se concentra para lo que será el duelo de este lunes ante Suiza buscando un boleto para los cuartos de final de la Eurocopa.

