¿Cómo puede el peor equipo de Estados Unidos convertirse en apenas cinco días en el más prometedor e ilusionante del país? La fórmula es tan obvia como sencilla: incorporando a un futbolista tan determinante como Lionel Messi, capaz de no solo sumar estadísticamente goles y asistencias sino también de potenciar el rendimiento de sus compañeros. Es tan evidente la emoción de la hinchada por tener al genio rosarino en su club que, si él no está, simplemente la fiesta no existe. Así ha quedado demostrado en el partido frente al Atlanta United, por la fecha 2 de la Leagues Cup.

Tras marcar un doblete y dar una asistencia ante el cuadro rojinegro, Lionel Messi dejó la cancha a los 78′ para el ingreso de Robbie Robinson. Tal como se ve en varios videos que circulan por las redes sociales, los hinchas del Inter Miami empezaron a abandonar las gradas del DRV PNK Stadium.

Faltaban varios minutos por jugarse y el equipo rosado, como pocas veces en la temporada, estaba dando un espectáculo. Sin embargo, el hecho de no ver más a Lionel Messi provocó la huida de la afición, situación que no dejó muy contento al entrenador argentino Gerardo Martino.

“No me di cuenta, pero en definitiva él es una figura tan importante en el mundo que es difícil no justificar esas actitudes. Evidentemente, hubiese esperado que la gente se quedara hasta lo último para aplaudir al equipo. Pero entiendo que es así”, expresó el DT del Inter Miami.





Lionel Messi marcó dos goles en el triunfo de Miami sobre Atlanta. (Foto: AFP)





¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami en la MLS?





Luego del encuentro ante Atlanta United, Inter de Miami deberá enfocarse en su próximo reto. Su rival será nada menos que Charlotte FC, rival con el que se medirá por la MLS. El encuentro se llevará a cabo el 20 de agosto desde las 6:30 p.m. (hora peruana), en el DRV PNK Stadium.

Es necesario mencionar que este encuentro será importante para las ‘Garzas’, quienes marchan en el último lugar de la tabla de posiciones del campeonato estadounidense. Eso sí, al frente tendrá a un duro rival con mismas ambiciones, por lo que se espera un partido lleno de emociones de principio a fin.





