El fin de semana, el París Saint-Germain logró una victoria crucial en la Ligue 1 contra Reims. Como resultado, el conjunto parisino se ha posicionado en la cima de la tabla con 27 puntos, superando al segundo clasificado, Niza, que empató sin goles. Durante el partido, un jugador acaparó todas las miradas, como es costumbre en su caso, ya que tuvo la oportunidad de anotar tres goles: Kylian Mbappé. Sin embargo, esta destacada actuación no terminó por satisfacer a su entrenador, el español Luis Enrique. En una rueda de prensa, el estratega se refirió al desempeño del delantero y dejó claro que espera mucho más de él. Tras estas declaraciones, los medios franceses han informado sobre como ha quedado el estado de la relación entre el jugador y el DT.

A sus 24 años, Mbappé se ha establecido como uno de los indiscutibles titanes de su posición en el ámbito mundial. Desde su arribo al PSG en 2017, ha sido la fuerza motriz que ha impulsado al equipo. Sin embargo, incluso después de su espectacular exhibición al anotar tres goles en la goleada al Reims, su director técnico, Luis Enrique, insiste en que Mbappé aún no ha llegado a su cima absoluta.

“Hoy no estoy muy contento con Kylian. Sobre los goles, no tengo nada que decir. Pero creo que puede ayudar más al equipo, de una manera diferente. Es uno de los mejores del mundo. Pero necesitamos más. Queremos que haga más. Primero voy a hablar con él sobre esto y luego no te diré lo que le dije por qué es privado”, manifestó el técnico en una conferencia de prensa post partido contra el Reims, ante la sorpresa de los medios.

No obstante, de acuerdo con el periódico L’Equipe, Kylian no manifestó ninguna molestia ni sorpresa ante las observaciones de Luis Enrique. En realidad, el futbolista coincide con su entrenador en que tiene margen de mejora en ciertos aspectos de su desempeño. De igual manera, el diario francés hace hincapié en su edición de este lunes en que la conexión entre los citados fluye de manera excelente, tanto en el plano personal como en el ámbito profesional.





¿Cuál es el futuro de Mbappé en el PSG?

Kylian Mbappé ha descartado su llegada a Newcastle ante los rumores que lo colocaban en la Premier League: “No jugaré en el Newcastle, ahora mismo solo pienso en el PSG… y ya veremos el año que viene si cumplo mi sueño”, afirmó ante su círculo más cercano. El sueño al que hace referencia no es otro que vestir la camiseta del Real Madrid. Desde su infancia, el delantero ha expresado su admiración por el club blanco.

Aunque se mantiene en silencio sobre su decisión final, las señales apuntan a que tiene dos opciones en mente: renovar con el PSG o dar el salto al Real Madrid. En París, las sensaciones son optimistas, y hay quienes creen que la estrella francesa podría continuar su trayectoria bajo la dirección de Luis Enrique. Hay que tener en cuenta que Donatello tiene contrato con los parisinos hasta el 30 de junio de 2024.

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2024. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR